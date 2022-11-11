По словам Хомутовской, на сердце Топольского есть три претендентки.

Экстрасенс Людмила Хомутовская назвала тройку лидеров на сердце главного героя шоу "Холостяк" Алекса Топольского. Она уточнила, что в финале могут оказаться вышивальщица Юлия из Смелы, безработная Саша из Харькова и медсестра Амина из Киева.

Однако побороться за сердце "холостяка" может и модель Катя, которую окрестили самой красивой девушкой проекта. По словам эксперта, у Топольского есть к ней симпатия, но чего-то ему не хватает.

"Есть ощущение, что Сашу будут вести до конца проекта, но лидером все же станет кто-то другой. Ее ведут, чтобы запутать следы. Такая ее миссия на шоу", - сказала Хомутовская в комментарии УНИАН.

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При этом эксперт уточнила, что Алекс Топольский после финала не останется с победительницей шоу.

"Они будут показывать "любовь-морковь" по законам шоу, но он (Топольский, - УНИАН) с ней (победительницей шоу, - УНИАН) не будет. Пройдет какое-то время, не больше трех месяцев, и все закончится", - подытожила Хомутовская.

Холостяк 12 - скандалы на проекте

Участница "Холостяка-12" Анастасия Кузьмицкая, которая покинула проект во втором выпуске, рассказала, что ее заставляли работать по сценарию и говорить гадости в адрес девушек. Она пожаловалась и на "рабские" условия. Не понравилось девушке и отношение ведущего Григория Решетника.

Позже на шоу и главного героя пожаловалась Аделина Дели. Она рассказала,что "холостяк" не сохранил ее подарок. В сети она нашла фото, на котором видно, что ее подарок оказался в бомбоубежище.

Кроме того, Алекса Топольского обвинили в домогательствах. Незнакомая девушка написала одной из участниц 12 сезона шоу, что отмечала Новый год с "холостяком". Тот, по ее словам, некорректно повел себя по отношению к ней.

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