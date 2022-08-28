Премьера нового сезона "Холостяка" с Алексом Топольским состоится уже осенью.

Главный герой 12 сезона проекта "Холостяк" Алекс Топольский поделился с подписчиками в Instagram маленьким секретом о своей страсти. Оказывается, завоеватель женских сердец на нашумевшем романтическом реалити - кофеман.

"Кофейка с утра - любимое дело!" - написал "холостяк". По его словам, он в детстве не мог терпеть этот напиток. Но любовь к нему ему привил отец, который методично готовил кофе по-турецки на песке.

"Наблюдая за ним (отцом, - УНИАН.), как он смаковал эту горькую гадость, я никак не мог понять, как можно это любить. А сейчас и дня не могу провести без кофе. Или это необходимость быть в тонусе 24/7, или мои сантименты о детстве. Я, отец и кофе по-турецки", - написал Алекс. Відео дня:

Ранее создатели романтического реалити "Холостяк 12" назвали дату премьеры. Первый выпуск с Алексом Топольским выйдет на экраны уже осенью. Известно, что премьера шоу должна была состояться еще 4 марта, но из-за развязанной Россией полномасштабной войны шоу пришлось перенести.

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