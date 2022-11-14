Сергей Соловьев посвятил свое выступление отцу, пережившему российский плен.

Участник вокального проекта "Голос країни-12" Сергей Соловьев посвятил свое выступление своему отцу. Оказывается, что мужчина с начала полномасштабного вторжения защищал Мариуполь и даже пережил плен.

В проекте электрик Сергей рассказал, что его отца уже уволили, поэтому он находится дома. Однако история с его попаданием в плен выбила Соловьева из коллеи. Он с ужасом вспоминает день, когда узнал эту страшную новость:

"Его недавно обменяли из плена, и он наконец вернулся домой. Мы не понимали, где он находится и не знали, что с ним происходит. В тот день, когда мне позвонили по телефону и сказали, что его обменяли, я запомню на всю жизнь. Это разорвало меня в клочья. Свое выступление я хочу посвятить отцу и всем защитникам Украины, которые сейчас защищают наш край. Слава Украине!".

Отметим, Сергей Соловьев исполнил композицию Ton Groen и Niels Hermes – You. Благодаря своему таланту и мощному исполнению песни он попал в финал проекта "Голос країни-12".

Напомним, ранее участница "Голосу країни-12" Алие Хаджабадинова тронула историей, как была вынуждена покинуть Крым.

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