Дуэт Tember Blanche считает, что не всех судей должны были выбирать только украинцы в "Дії".

Украинский дуэт Tember Blanche, ставший финалистом Нацотбора на Евровидение-2023, высказался о голосовании относительно жюри. По мнению Александры Ганапольской и Владислава Лагоды отдать все бразды правления украинцам - было неправильным решением.

Свою позицию они объяснили в интервью УНИАН. По их словам, люди выбирают более медийных людей, однако есть и те, кто смог бы оценить выступления финалистов не только с вокальной стороны.

"Возможно, стоило бы одно кресло судей отдать на выбор украинцам, а два – выбрать другим способом. Вообще и Тарас Тополя, и Юлия Санина, и Джамала достойны того, чтобы занимать судейские кресла, однако не хватает того, кто оценивал бы не только пение, но и другие моменты. В конкурсе должен был бы участвовать Константин Томильченко, который ставит номера, Женя Филатов, или даже Андрей Данилко. Они могли бы оценивать участников с точки зрения постановки, их артистичности", - сказали участники дуэта.

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Чем известен дуэт Tember Blanche

Tember Blanche – украинский музыкальный инди-поп-дуэт, основанный в 2020 году в Киеве. Дискография группы насчитывает один альбом "Тут немає нікого, окрім нас" в 2021 году. Их трек "Вечорниці" получил популярность у TikTok в 2021 году. Самые популярные видео с использованием музыки группы собирают от 700 тысяч просмотров до 2 миллионов.

1 апреля 2022 года группа выпустила песню "Ненародженим" в поддержку украинцев, пострадавших от российского вторжения в Украину.

В финале Нацотбора на Евровидение-2022 они исполнят песню "Я вдома".

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