Евровидение-2025: Украина резко поднялась в рейтинге букмекеров

На каком теперь месте Ziferblat?

В мае пройдет самый масштабный песенный конкурс "Евровидение-2025". Страны уже определяются со своими представителями, а букмекеры, в свою очередь, меняют прогнозы на победителя.

На первом месте в рейтинге букмекеров все так же Швеция. Затем идут Франция, Финляндия, Эстония и Португалия.

Хоть Украины и нет в топ-5, зато украинской группе Ziferblat удалось вырваться вперед. Если ранее они были на 18 месте в рейтинге, то сейчас на 13-м.

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Вероятно, ближе к маю ситуация еще несколько раз может измениться. Стоит учитывать и то, что ранее Украина и вовсе была в топ-3.

К слову, "Евровидение-2025" состоится в швейцарском городе Базеле, ведь в прошлом году победу одержал представитель Швейцарии Nemo с песней "The Code". Полуфиналы пройдут 13 и 15 мая, а гранд-финал - 17 мая.

Напомним, представитель Италии отказался от участия в Евровидении-2025. Дело в том, что задолго до этого у него был запланирован концертный тур на май, когда как раз состоится шоу. Он не хотел его отменять, поскольку все билеты раскуплены.

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