Пара-победитель получила приз в 100 тысяч гривень.

21 декабря отгремел финал любовного реалити-шоу "Эксы". УНИАН рассказывает, какая из пар победила в проекте и получила приз в 100 тысяч гривень.

Читайте такжеПобедитель "Холостячки" резко негативно высказался о Злате Огневич (видео)В финальном выпуске шоу его ведущий Александр Педан заявил, что победу одержала та пара, которая в течение проекта менялась и переживала трансформации ради второй половинки больше всего. "Ради любви они не просто изменились, а стали неузнаваемыми", - сказал телеведущий.

Победителями третьего сезона шоу "эксы" стали Алена и Геворг, они получили 100 тысяч гривень и шанс построить новые прочные отношения, ведь в течение проекта пара решила не одну проблему.

Еще одни финалисты - Анна Сулима и Август. Они хоть и не одержали победу, зато пережили радостное событие в последнем выпуске "Эксов": Август во второй раз сделал предложение Анне, и она ответила "да".

Напомним, после финала шоу"Холостячка-2" Андрей Задворный разошелся со Златой Огневич через 1,5 месяца отношений. Все - по инициативе мужчины, у которого прошли чувства.

После пост-шоу "Холостячка. Жизнь после проекта" на обоих обрушилась волна критики, ведь многие не одобряли выбор Златы в финале. Потом и сама бывшая пара начала обмениваться "шпильками" в своих постах и "историях" в сети.

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