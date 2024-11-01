Зрители также смогут оценить новых тренеров уже сегодня в эфире.

Премьера нового спецсезона "Лиги Смеха. Волонтерский десант 4" стартует уже сегодня, 1 ноября, в 20:00 на телеканале ТЕТ.

Известно, что проект обновил свой судейский состав. И теперь в тренерских креслах дебютируют звезды украинского шоу-бизнеса - ведущий Тимур Мирошниченко, певец Антон Вельбой, юморист Юрий Великий, а также певица и блогер Анна Тринчер.

Кстати, для Анны эта роль абсолютно новая и особенно волнующая. Однако неизменный тренер "Лиги Смеха" Игорь Ласточкин признается, что артистке все удается.

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"Эксперт по юмору у нас Анечка Тринчер. Она знает, как все строится, как делать сценарий, какие шутки стоят того, чтобы прозвучать со сцены, а какие нет. Она все контролирует, я только ей в рот заглядываю", - сказал Ласточкин.

Сама же Тринчер официально пообещала "не стать кринжем сезона" и даже обратилась к коллегам-юмористам с просьбой приглядывать за ней.

"Когда я пришла на первую репетицию, то сказала: "Ребята, я новенькая. Я могу в штангу давать, тупить жестко. Пожалуйста, скажите мне на ушко, если это будет слишком, или поддержите меня, мне это очень нужно".

Певица признается, что стать тренером проекта, который еще несколько лет назад смотрела по телевизору как зрительница, большая честь для нее. Поэтому она невероятно гордится быть среди лучших юмористов страны.

"Это честь и гордость для меня. Я чувствую, что все мы на одном эмоциональном уровне, что никто не вымахивается, не ставит себя выше команд и других. Со всеми очень просто и легко общаться. У нас нет конфликтов, мы поддерживаем друг друга", - отметила Тринчер.

К слову, спецпроект "Лига Смеха. Волонтерский десант" сочетает юмор с масштабными волонтерскими инициативами и оказывает реальную помощь защитникам и защитницам Украины. За три предыдущих "десанта" командой проекта было передано 130 FPV-дронов, 30 "мавиков" и 11 машин, а победители четвертого спецсезона повезут военным десятки FPV-дронов.

Смотрите "Лигу Смеха. Волонтерский десант 4" уже сегодня и каждую пятницу в 20:00 на телеканале ТЕТ.

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