Победу пророчат украинской группе.

Букмекерская контора Smarkets уже сделала первые ставки относительно победителя на самом масштабном песенном конкурсе "Евровидение-2023". Согласно данным на сайте конторы, первое место может занять украинская группа TVORCHI с песней "Heart of steel".

Их шансы на победу оценили в 33,33%. На втором месте может оказаться Швеция, ей отдали 13,16%. Закрывает тройку лидеров Норвегия с результатом 11,36%.

На четвертом месте Финляндия (8,33%), а на пятом - Великобритания (4,55%).

Видео дня

Кроме того, еще не все страны определились со своими участниками, а соответственно известны не все песни. Поэтому фавориты еще могут меняться.

Украина на Евровидении

В 2022 году победу на Евровидении одержала украинская группа Kalush Orchestra. Фронтмен группы тогда призвал спасти Мариуполь и "Азовсталь", несмотря на то, что конкурс якобы является аполитическим.

В 2023 году именно Украина должна была принимать конкурс, однако из-за полномасштабного вторжения эту роль на себя взял Ливерпуль. Уже известно, как будет выглядеть сцена. Она будет подсвечиваться синим цветом. Постановщик обьяснил это тем, что хотел передать сходство Великобритании и Украины.

Лозунг нынешнего конкурса "Объединенные музыкой". В то время как логотип - красочный эффект электрокардиограммы, создающий цепочку сердец. Они в разных цветах – желтый, синий и фиолетовый с розовым.

Вас также могут заинтересовать новости: