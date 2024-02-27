Люди, которые погружаются в волнующее море новой любви, часто отбрасывают любые сомнения относительно партнера. Потеря осторожности и критического мышления в такой ситуации вполне понятна, но может иметь тяжелые далеко идущие последствия, если в итоге вы начнете супружескую жизнь с патологическим лжецом, который не является тем, за кого себя выдает.
Издание Huffpost предлагает влюбленным хоть на минуту снять розовые очки и проверить, не демонстрирует ли новый партнер в своем поведении 5 классических признаков патологического лжеца. Вот эти 5 признаков:
- Отношения напоминают романтическую сказку. Патологические лжецы часто прибегают к "бомбардировке" своей жертвы интенсивными проявлениями привязанности - постоянными комплиментами, щедрыми подарками, незапланированными романтическими свиданиями, а также слишком ранними далеко идущими обещаниями.
- Невероятные факты, которые невозможно проверить. Патологические лжецы почти всегда имеют потрясающее резюме и семейную историю: они не просто учились в университете - они учились в самом престижном в мире Йельском университете. Их родители не просто богаты, они основали семейный фонд, который занимается благотворительностью. Только вот проблема: ни один из этих невероятных фактов не имеет никаких подтверждений.
- Когда вы вспоминаете то, что вам сказал ваш партнер, вас начинают одолевать сомнения. Вы не имеете никаких твёрдых оснований не доверять словам или действиям партнёра, но в подсознании постоянно сидит этот дискомфорт - будто что-то не так. Это можно назвать интуицией: когда вы не можете аргументированно найти несоответствия, но уже заметили странные моменты.
- Партнер очень сердится на малейшие ваши сомнения относительно его слов. Патологические лжецы, как правило, живут в собственноручно созданном фантастическом мире. Их вымышленные нарративы воспринимаются как реальность, поэтому, когда вы указываете им на их ложь, вы разрушаете их мир и самосознание. Это больно для них, поэтому лжецы реагируют агрессивно, решительно отрицая любые несоответствия и перекладывая вину на вас.
- Партнёр никогда не извиняется за свои ошибки, ему безразличны ваши душевные страдания. Если вы даёте понять, что слова или действия партнёра причиняют вам эмоциональную боль, патологический лжец всегда реагирует бездушно: он не признаёт своей вины и в целом пренебрежительно относится к вашей эмоциональной реакции.
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