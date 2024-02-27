Если вовремя не осознать, что ваш партнер является патологическим лжецом, это может иметь тяжелые последствия для остальной части вашей жизни.

Люди, которые погружаются в волнующее море новой любви, часто отбрасывают любые сомнения относительно партнера. Потеря осторожности и критического мышления в такой ситуации вполне понятна, но может иметь тяжелые далеко идущие последствия, если в итоге вы начнете супружескую жизнь с патологическим лжецом, который не является тем, за кого себя выдает.

Издание Huffpost предлагает влюбленным хоть на минуту снять розовые очки и проверить, не демонстрирует ли новый партнер в своем поведении 5 классических признаков патологического лжеца. Вот эти 5 признаков:

Отношения напоминают романтическую сказку . Патологические лжецы часто прибегают к "бомбардировке" своей жертвы интенсивными проявлениями привязанности - постоянными комплиментами, щедрыми подарками, незапланированными романтическими свиданиями, а также слишком ранними далеко идущими обещаниями. Невероятные факты, которые невозможно проверить. Патологические лжецы почти всегда имеют потрясающее резюме и семейную историю: они не просто учились в университете - они учились в самом престижном в мире Йельском университете. Их родители не просто богаты, они основали семейный фонд, который занимается благотворительностью. Только вот проблема: ни один из этих невероятных фактов не имеет никаких подтверждений. Когда вы вспоминаете то, что вам сказал ваш партнер, вас начинают одолевать сомнения . Вы не имеете никаких твёрдых оснований не доверять словам или действиям партнёра, но в подсознании постоянно сидит этот дискомфорт - будто что-то не так. Это можно назвать интуицией: когда вы не можете аргументированно найти несоответствия, но уже заметили странные моменты. Партнер очень сердится на малейшие ваши сомнения относительно его слов . Патологические лжецы, как правило, живут в собственноручно созданном фантастическом мире. Их вымышленные нарративы воспринимаются как реальность, поэтому, когда вы указываете им на их ложь, вы разрушаете их мир и самосознание. Это больно для них, поэтому лжецы реагируют агрессивно, решительно отрицая любые несоответствия и перекладывая вину на вас. Партнёр никогда не извиняется за свои ошибки, ему безразличны ваши душевные страдания. Если вы даёте понять, что слова или действия партнёра причиняют вам эмоциональную боль, патологический лжец всегда реагирует бездушно: он не признаёт своей вины и в целом пренебрежительно относится к вашей эмоциональной реакции.

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