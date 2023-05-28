Некоторые причины заставляют мужчин уйти даже от самой любимой избранницы.

Порой случается так, что мужчина "убегает" от отношений и внезапно бросает женщину. Оказывается, на то есть причина. Существует 5 "тревожных звоночков", которые вынуждают мужчин идти на попятную. Они это ненавидят и не готовы терпеть. Что "убивает" отношения - читайте ниже.

Лень и нежелание работать

Оказывается, многие мужчины разочаровываются в женщинах, когда видят, что они не стремятся развиваться. Многие ошибочно думают, что отношения освобождают женщину от работы. Лень, нежелание чем-то заниматься и потребительское отношение отталкивают мужчин. Они "сбегут", если поймут, что их используют.

Скандалы и придирки

Мужчины нередко жалуются на то, что их избранницы становятся совсем другими, когда отношения крепнут. Женщины могут скрывать свой нрав на первых свиданиях, а затем "срывать маски" и удивлять партнеров. Если любимая внезапно начинает устраивать скандалы и придираться из-за каждого пустяка, не всякий мужчина захочет это терпеть.

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Ревность и желание все контролировать

По мнению экспертов, мужчин сильно отталкивают попытки женщин сделать их своей "собственностью". Ревность и беспочвенные подозрения "убивают" отношения, недоверие способно разрушить даже самую большую любовь. Если женщина начинает во всем контролировать мужчину, он может попросту испугаться и "сбежать".

Равнодушие и нежелание говорить по душам

Оказывается, мужчинам очень нравится, когда рядом с ними находится женщина, являющаяся хорошей собеседницей. Если же избранница наотрез отказывается разговаривать и обсуждать что-то интересное, ее партнер может искать общение на стороне. Закрытость и нежелание делиться своими чувствами не нравится мужчинам. Помимо этого, порой они сами хотят высказаться и ждут, что их будут слушать.

Проблемы в постели

Эта проблема кажется очевидной, но она не так проста, как кажется. Мужчина и женщина не всегда могут похвастаться сексуальной совместимостью. Простыми словами, один человек хочет близости часто, другом же достаточно нескольких "ночей любви" в месяц. И если мужчина понимает, что его женщина не подходит ему в постели, он может от нее уйти. Также случается, что избранница недовольна своим партнером, но молчит. В таких ситуациях мужчина может понимать, что что-то идет не так, а потому начинает сомневаться в себе и самоутверждается с другими.

Напомним, ранее психолог рассказала, что измена не является чем-то страшным, но многие делают из этого трагедию.

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