Она решила уйти от мужа, когда нашла в его телефоне сообщения с жестоким, по ее мнению, для нее прозвищем.

Женщина призналась, что развелась со своим мужем, когда узнала прозвище, которое он ей дал в СМСках друзьям, пишет The Mirror.

По ее словам, она решила уйти от мужа, когда нашла в его телефоне сообщения с жестоким, по ее мнению, для нее прозвищем. Она увидела, что он назвал ее SWMBO.

Когда мужчине представилась возможность объясниться, то он сказал, что это означает "та, которой следует подчиняться".

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"Дело не в том, чтобы "подчиняться" мне… Это будто "спрашивать разрешения", вроде он подросток, а я его мать", - отметила женщина.

По ее словам, она понимала, что рано или поздно они расстанутся, так как чувствовала, что он ее не ценит.

"Это называется уважением к своей семье. После пяти лет брака я стала для него такой", - написала она.

Ранее УНИАН писал, как мужчина почувствовал привкус предательства после того, как случайно узнал настоящее имя своей девушки спустя два года отношений.

Как оказалось, тайна была связана со странной традицией ее семьи - там произошло сразу три трагедии с именами.

Мужчина рассказал, что на протяжении двух лет называл свою девушку "Лоз", тогда как по-настоящему ее зовут "Лор'рин". Правду удалось раскрыть неожиданно, когда он увидел новое водительское удостоверение девушки с "корректным" именем.

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