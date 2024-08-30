Если ваш партнер не находит для вас времени, это может означать, что он не вкладывается по-настоящему.

Эксперт по отношениям с многолетним опытом Тина Фей указала на признаки того, что слова мужчины не соответствуют его истинным намерениям по отношению к женщине, пишет Hack Spirit.

"Понимание этого может стать переломным моментом в вашей личной жизни, помогая вам распознать, когда пора двигаться дальше", - отметила она.

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Непостоянное общение. Общение - это сердце и душа любых отношений. Это то, как мы соединяемся, понимаем друг друга и растем вместе. И непоследовательность общения может быть признаком того, что он не вкладывается в вас по-настоящему. Мужчина, который действительно заботится, сделает общение приоритетом, а не второстепенным.

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Он избегает обсуждения будущего. Мужчина, который искренне в вас заинтересован, не будет уклоняться от разговоров о будущем. Он захочет включить вас в свои планы и будет рад поделиться с вами своими мечтами.

Он не находит для вас времени. Если он всегда слишком занят, отменяет планы в последнюю минуту или просто не прилагает усилий, чтобы провести с вами время, это может означать, что он не вкладывается по-настоящему. А вы заслуживаете того, кто делает вас приоритетом, а не вариантом.

Он слишком внимателен. Иногда чрезмерное внимание может быть признаком контроля или неуверенности, а не подлинной заинтересованности. Конечно, определенный уровень заботы и беспокойства в отношениях нормален. Но когда это начинает ощущаться больше как наблюдение, чем привязанность, это может быть красным флагом.

Он хранит вас в тайне. Когда мужчина искренне в вас заинтересован, он захочет показать вас миру. Он познакомит вас со своими друзьями, захочет познакомить вас со своей семьей и не будет стесняться публиковать фотографии с вами в социальных сетях.

Его нет рядом с вами в трудные времена. Если он рядом только в хорошие времена, но исчезает, когда дела идут плохо, это грубый, резкий признак того, что он, возможно, не искренне в вас заинтересован.

Он не ценит ваше мнение. В здоровых отношениях оба партнера ценят мысли, чувства и мнения друг друга. Но если он игнорирует ваши взгляды или заставляет вас чувствовать, что они не имеют значения, это тоже признак незаинтересованности

Он не заставляет вас чувствовать себя особенной. Мужчина, который искренне в вас заинтересован, заставит вас почувствовать себя особенной. Он будет чествовать вашу уникальность, лелеять ваши причуды и заставит вас чувствовать себя любимой такой, какая вы есть.

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