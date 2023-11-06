Ничего страшного, если озимый чеснок взошел осенью - рассказываем, как его уберечь от морозов.

Озимый чеснок принято сажать осенью - тогда собирать его урожай можно уже после зимы. Но случается, что осень бывает настолько теплой, что посаженный под зиму чеснок успевает прорасти. Что делать, если озимый чеснок взошел осенью, и как защитить его от зимнего мороза - рассказываем в материале.

Чеснок сам по себе - зимостойкий, то есть, не боится холода. Но все же, если он прорастает осенью раньше времени, то может не перенести морозов и его верхние проростки погибнут. Есть хорошая новость - чеснок все равно вырастет, есть не очень хорошая - вырастет только часть посаженного. Поэтому в случае, если уже взошел чеснок до морозов, его лучше защитить от грядущих холодов.

Почему озимый чеснок взошел осенью

Так бывает. И дело не в том, что вы его рано посадили (хотя может быть и такое), а основная причина - теплая погода с плюсовой температурой воздуха. Посаженный под зиму чеснок в идеале должен просто укорениться, перезимовать, а уже после зимы прорасти. Но климат меняется, а осень и зима отличаются аномальными теплыми температурами. Поэтому чеснок решает, что зимы не будет и раз уж он укоренился, то ему пора расти. Кстати, и посаженный под зиму лук тоже.

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Поэтому всегда нужно ориентироваться на прогноз погоды, причем долгосрочные, а не на общепринятые сроки посадки. Но ситуацию с проросшим чесноком можно исправить.

Взошел озимый чеснок - что делать

Чеснок нужно замульчировать, то есть, укрыть его. Чем лучше укрывать чеснок на зиму? Для мульчи можно использовать:

листовой опад - листья должны быть здоровыми, без грибковых поражений и насекомых;

сено;

солому - измельченную и начавшую перепревать (свежая будет забирать азот из грунта);

торф - высушенный и измельченный, но не свежий;

лапник - чистый и здоровый, без рыжих пятен;

опилки - советуют смешивать с хвоей для отпугивания мышей.

Укрывать нужно слоем 7 см в толщину, в сухую погоду. Сверху от ветра можно натянуть агроволокно, прижав его по краям к земле. Учитывайте уровень кислотности грунта - если он повышен, то хвою, торф или опилки использовать не стоит. Если есть вероятность, что чеснок под мульчей могут атаковать насекомые, то в укрывной материал советуют добавить луковую шелуху.

Совет: чтобы чеснок не пророс даже в теплую осень, сажайте его на глубину 10 см, а если сажаете головками - то на глубину 15 см. Это убережет его от погодных аномалий.

Ранее мы рассказывали, когда сажать озимый чеснок в ноябре 2023.

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