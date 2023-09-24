Уход за розами осенью вознаградит вас пышным и богатым цветением в следующем году.

Роза - очень красивый и одновременно капризный цветок. За участком с розами нужно ухаживать круглый год, и тогда растения отблагодарят вас обильным цветением. Особенно тщательный уход розарию нужен осенью, когда начинается подготовка к зимовке.

Как ухаживать за розами осенью

Владельцам розария с осени рекомендуется прекратить обрезать побеги и рыхлить почву, а полив роз сократить до минимума. Такие действия помогут остановить активный рост роз и подготовят растения к спячке, благодаря чему они хорошо перенесут зиму.

На участке с розами уберите мусор, опавшие листья и ветки. С октября приствольный круг роз можно замульчировать опилками, соломой или выдержанным компостом. Мульчирование поможет розам лучше пережить зиму и сохранить в почве питательные вещества.

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Молодые розы в первые годы жизни рекомендуется окучивать. Для этого нагребите вокруг ствола земляной холм высотой 20-30 см. Почва защитит молодые корни от вымерзания.

С середины октября можно подкормить цветы. Чем удобрить розы осенью? Используйте калийно-фосфорные удобрения, которые повышают устойчивость цветов к морозам. А вот азотом удобрять розы не следует, иначе они начнут слишком активно расти зимой.

Обрезка листьев розы осенью

Осенью на розах обязательно стоит удалить все листья с признаками грибка и болезней. Если этого не сделать, то за время зимовки под укрытием болезнь распространится по всему цветку. С октября на растении удаляют больные и засохшие листики. Здоровые обрезают в конце осени перед укрытием роз.

Как обрезать розы осенью

Обрезать розы осенью рекомендуется лишь в том случае, если они сильно поражены болезнью. В такой ситуации стоит удалить зараженные и сухие ветки.

Также ежегодную осеннюю обрезку проводят для гибридно-чайных роз. Их обрезают на высоте 50-60 см от земли для стимуляции роста в следующем году.

Здоровые растения других сортов обрезают по минимуму. Дело в том, что обрезка розы осенью стимулирует быстрый рост побегов. Они не успевают окрепнуть к зиме и погибают. Удалять стоит только больные и сухие части цветка, засохшие и нераскрытые бутоны, все цветы и соцветия. Обрезку проводят в середине-конце ноября.

Укрытие роз на зиму

В украинском климате все розы кроме плетистых и парковых требуют укрытия на зиму. Проводят эту процедуру в конце ноября. Перед укрытием розы рекомендуется обработать 5%-ным раствором медного купороса, который уничтожит все болезни и грибок. Очень важно, чтобы под укрытием не размножались болезнетворные микробы.

Подробнее о том, как укрывать розы на зиму, читайте в другом нашем материале.

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