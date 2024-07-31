Неправильный полив капусты может уничтожить ваш урожай.

Погода в Украине в последние недели отличается либо чрезмерной жарой, либо сильными дождями. Не удивительно, что многие люди серьезно обеспокоены, ведь такие перепады сильно вредят урожаю. К примеру, портятся кочаны капусты. Как защитить капусту от растрескивания - расскажем ниже.

От чего трескается капуста - распространенные причины

Есть несколько объяснений тому, почему трескается капуста. Среди них, как мы отметили выше, погодные условия. Температурные колебания и смена сухой погоды на проливные дожди часто приводит к таким последствиям. К слову, ливни сами по себе очень вредны для этого овоща - он начинает вбирать влагу, слишком быстро растет и лопается.

Есть и другие причины, почему трескается кочан капусты:

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Неправильный полив. Если вы слишком обильно поливаете кочаны, они начинают интенсивно расти, что приводит к их растрескиванию.

Если вы слишком обильно поливаете кочаны, они начинают интенсивно расти, что приводит к их растрескиванию. Перезревание . Это еще одна причина, от чего трескается капуста. Иногда огородники упускают момент для сбора урожая. Помните, что разные сорта созревают в разные сроки.

. Это еще одна причина, от чего трескается капуста. Иногда огородники упускают момент для сбора урожая. Помните, что разные сорта созревают в разные сроки. Сорт . Некоторые сорта этого овоща имеют склонность к растрескиванию. Чаще всего этой проблеме подвергаются ранние и среднеспелые виды.

Кстати, есть сорта, которые трескаются реже всего. Обратите внимание на "Марафон", "Колобок" и "Альбатрос".

Капуста трескается - что делать, чтобы спасти урожай

Для начала, важно понять, что кочаны, которые уже пошли трещинами, вы не реанимируете. Их лучше употребить или пустить на заготовки (консервацию). Долго такой урожай не пролежит, так что, не затягивайте.

Теперь поговорим о том, что нужно сделать, чтобы капуста не трескалась. В первую очередь, необходим правильный уход и своевременное удобрение урожая - используйте инсектициды и позаботьтесь о защите от слизней.

Не менее важную роль играет система полива. Да, просто поливать кусты раз в неделю недостаточно, каждодневный полив тоже не пойдет на пользу. Делать это нужно раз в два-три дня, но не чаще. Если же погода дождливая, от полива можно отказаться.

Но как понять, что капусте хватает воды? Есть один проверенный способ. Возьмите лопатку и выкопайте небольшое количество земли (примерно на глубину в 10 см). Сожмите грунт в кулаке - если он сформировался в комок, значит воды пока что достаточно. Если же земля рассыпалась, время провести полив.

Следуйте этим простым правилам, и ваш урожай пролежит не одну неделю.

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