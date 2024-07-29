Когда любимые овощи начинают расти в неправильной форме, это часто свидетельствует о недостатке питательных веществ.

Огурцы - один из самых популярных овощей на дачных участках, но иногда огородники сталкиваются с неожиданными проблемами, когда овощи растут в форме груши или крючком. Причины этого явления могут быть различными. Для решения подобных проблем важно понять, чего не хватает растениям и как их правильно подкормить.

В данной публикации УНИАН расскажет, почему огурцы растут в форме груши или крючком и что нужно делать.

Если огурцы в форме груши - чего не хватает овощам

Когда любимые овощи начинают расти в неправильной форме, это часто свидетельствует о недостатке питательных веществ. В данном случае речь идет о калии и азоте. Эти элементы играют ключевую роль в развитии плодов. Калий отвечает за формирование правильной формы и улучшение вкуса, а азот необходим для общего роста растения.

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Чем подкормить огурцы, если они грушевидной формы

Чтобы исправить ситуацию, необходимо подкормить овощи калийными и азотными удобрениями.

Например, можно использовать комплексные удобрения с высоким содержанием калия и азота или же приготовить органические подкормки, такие как настой навозной жижи с золой (разбавьте жижу с водой в пропорции 1:10, добавьте золу - 1 литр на 5 литров ранее приготовленного раствора).

Почему огурцы растут крючком - чего не хватает

Овощи могут расти крючком по нескольким причинам. Основные из них:

нерегулярный полив (овощи очень чувствительны к влажности почвы; недостаток влаги может привести к деформации плодов; поливайте так, чтобы почва была всегда слегка влажной, но не переувлажненной),

недостаток питательных веществ (особенно - калия, который необходим для правильного формирования плодов).

неправильное опыление (можно привлекать насекомых-опылителей или самостоятельно проводить опыление вручную).

Также не менее важно регулярно осматривать растения на наличие вредителей и болезней.

Следуя этим рекомендациям, вы сможете вырастить ровные и вкусные огурцы, избежав их деформации в форме груши или крючка.

Напомним, ранее УНИАН писал, как продлить плодоношение огурцов до осени.

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