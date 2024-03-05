Смородина не очень прихотлива, но чтобы она радовала урожаем, ей нужно немного внимания.

Ранней весной смородина начинает просыпаться. Важно не упустить момент, когда снег уже сошел, но сокодвижение еще не началось - и обрезать кусты. Потом их нужно будет подкормить и обработать от вредителей. Но обрезка кустов - первее всего. Как обрезать смородину - черную, красную и белую - рассказываем в материале.

Обрезка смородины ранней весной - когда и зачем ее делают

Санитарную обрезку смородины весной делают для того, чтобы кусты стали сильнее перед цветением и плодоношением. Так как часть побегов убирают, то растение не тратит на них силы. Также, обрезая смородину, заодно можно осмотреть кусты на наличие признаков болезней или вредителей.

Как уже говорилось, обрезку нужно сделать до набухания почек и активного сокодвижения. Сроки зависят от региона (в южных - раньше, в северных - позже), но обычно такую процедуру делают в начале - первой половине марта. Для начала очищают почву под кустами - от снега, сорняков, мульчи, рыхлят, а затем - обрезают.

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Как правильно обрезать смородину весной

Основной уход за черной, красной и белой смородиной практически одинаков. Но обрезка черной смородины весной несколько отличается от обрезки красной и белой.

Как обрезать черную смородину весной

Обрезать смородину нужно острым и чистым инструментом - секатором. Что нужно удалить:

сухие, сломанные, кривые и подмерзшие побеги;

старые побеги - темно-коричневого цвета;

очень тонкие ветви и больные;

побеги, которые загущают куст.

Далее нужно сформировать куст: однолетние побеги укоротить на 10 см, а на двух- четрырехлетних - оставить по 7 почек, остальное можно срезать.

Как правильно обрезать смородину красную и белую

Красная и белая смородина не требует такой тщательной обрезки, так как она может давать хороший урожай в течение 8 лет. Поэтому на кустах нужно оставить и молодые, и более старые побеги. Срезать нужно:

очень старые и больные ветки;

верхние невызревшие части на побегах;

волчки.

Особое внимание обратите на почки - это касается всех сортов смородины. Иногда они имеют странный набухший вид - это значит, что куст облюбовал почковый клещ. От него обычно начинают избавляться еще в январе-феврале, но если вы этого не сделали, срежьте или отщипните такие почки, чтобы вредитель не вышел на "волю".

Также при обрезке обратите внимание на сердцевину ветки, которую срезали - она должна быть зеленой. Если сердцевина темная, то есть вероятность, что куст поразила смородинная стеклянница. Если же в ветке образовалось отверстие с трухой - это "поработали" личинки златки. В этом случае кусты нужно обязательно обработать от вредителей. Старые, больные ветки и пораженые почки - сжечь.

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