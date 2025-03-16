Посадите на своем огороде сорт, который порадует вкусом.

Белокочанную капусту многие украинцы выращивают на своих огородах. Этот овощ активно используются для приготовления первых и вторых блюд, также его квасят и засаливают. Узнайте, какие есть лучшие сорта капусты в Украине, предназначенные для таких целей.

Какой сорт капусты можно посадить - варианты

Далеко не каждый сорт капусты универсален - одни лучше подходят для употребления в свежем виде, другие для борща, а третьи для квашения. Если вы хотите посадить овощ, из которого потом будете делать ароматную закуску, советуем выбирать из списка ниже.

Слава

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Среднеспелые сорта капусты часто подходят как раз для засолки, один из них называется "Слава". Кочаны будут крупными и упругими, однотонного светло-зеленого цвета. Вкуснейшие соления получаются именно из этого сорта. Созревают кочаны за 100-120 дней, каждый по 2-4 килограмма. С одного квадратного метра участка вы сможете собрать 10 килограммов капусты.

Подарок

Еще один среднеспелый сорт, который имеет уникальную особенность. Даже после квашения кочаны "Подарка" сохраняют хрустящую текстуру и сладковатый привкус. Созревают 110-130 дней, кочаны весят по 2.5 - 4.5 кг каждый, а с одного квадратного метра земли можно собрать до 8 килограммов урожая.

Амагер

Многие дачники считают, что нет лучше сорта поздней капусты для квашения, чем "Амагер". Такие кочаны созревают долго, до 150 дней, но наливаются соком и напитываются витаминами. Поэтому после сбора урожая, где каждый кочан весит 4-5 кг, вы удивитесь вкусу овощей. С одного квадратного метра при соблюдении правил выращивания можно собрать 6-8 килограммов капусты.

Харьковская зимняя

Не все поздние сорта капусты такие хорошие, как "Амагер", есть еще лучше. И это, определенно, "Харьковская зимняя". Прелесть этого сорта в том, что он устойчив к болезням и вредителям, хорошо хранится зимой и нормально переносит транспортировку. Срок созревания - 150-160 дней, вес одного кочана - 3.5 - 4.5 кг, с одного квадратного метра можно собрать от 7 до 11 килограммов урожая в зависимости от ваших стараний и погодных условий.

Мегатон

Не всегда лучшие сорта поздней капусты в Украине - это семена отечественного производства, многие дачники очень уважают голландские сорта. "Мегатон" один из них, кочаны созревают за 130-150 дней, каждый весит по 3.5 - 4.5 кг, но если знать хитрости, можно вырастить экземпляр до 10 кг. С одного квадратного метра участка вы получите до 12 кг капусты. Огородники, которые продают выращенную капусту, отмечают, что именно "Мегатон" имеет очень привлекательный товарный вид.

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