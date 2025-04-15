Разбираемся, когда лучше всего и как сажать огурцы в открытый грунт - что говорят правила и лунные фазы.

Считается, что огурцы, высаженные рассадой, дают более ранний урожай. Но это не всегда так: по наблюдениям опытных огородников, если посеять семена огурцов на грядки в правильное время, то они начинают плодоносить вместе с рассадой. Когда сажать огурцы в открытый грунт семенами, чтобы получить ранние плоды, рассказываем ниже.

Когда сажать огурцы в открытый грунт в Украине

С посевом огурцов сразу на грядку спешить не стоит - следует ориентироваться на погоду, чтобы не потерять всходы. В первую очередь должна прогреться земля - до +15°С, а ночью не должно быть резких скачков температуры и, тем более, заморозков.

Если почва прогреется до +15°С на глубину 10 м, то всходы можно ждать уже через 10 дней, максимум - 15. Оптимальной температурой для этого овоща будет +22-25°C - тогда всходы появятся через 4-5 дней.

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Если говорить о примерных календарных сроках, когда высаживать огурцы в открытый грунт, то они такие:

вторая половина апреля - посев первой партии огурцов в парники и на грядку под спандбонд;

начало мая - посев второй партии;

спустя 2-4 недели - третий посев.

Такая схема, по наблюдениям огородников, помогает собирать урожай огурцов до самой осени, но сеять рекомендуют сорта-скороспелки.

По народным приметам сеять огурцы следует на Юрьев день, это 23 апреля по новому стилю и 6 мая - по старому. Также можно ориентироваться на массовое цветение одуванчиков и облетевшие лепестки цвета яблонь.

Больший урожай дают гибриды, так как они более стойкие ко всяким огуречным болезням. На упаковке таких огурцов обычно стоит пометка F1.

Когда сажать огурцы в открытый грунт по лунному календарю весной 2025

Многие огородники при посеве овощей берут во внимание лунный календарь.

В апреле и мае 2025 наилучшими днями для посева огурцов будут дни, когда Луна находится в Тельце, Раке, Деве, Весах и Скорпионе:

28 апреля и 29 апреля (до 9:30) - растущая Луна в Тельце;

1 мая (после 10:15), 2, 3 мая (до 14:28) - растущая Луна в Раке;

6, 7 мая - растущая Луна в Деве;

8 мая - растущая Луна в Деве и Весах;

9, 10 мая - растущая Луна в Весах;

11 мая - растущая Луна в Скорпионе;

25, 26 мая - убывающая Луна в Тельце;

29, 30 мая - растущая Луна в Раке.

Не рекомендуют сажать что-либо (не только огурцы) в дни новой и полной Луны - это всегда неблагоприятные даты.

Как правильно сажать огурцы в открытый грунт

Сеять огурцы нужно на грядках, где много солнца и нет ветра. Почву эти овощи любят легкую, но плодородную.

Грядки подготавливают так:

дней за семь до высадки перекапывают, прикапывая удобрения (можно взять компост или перегной);

делают бороздки, расстояние между ними – 70-90 см;

семена сеют на расстоянии 30-40 см.

Можно посеять в лунки глубиной 5-7 см - их нужно будет сначала полить, подождать, пока земля вберет влагу и разложить по 2 семечки в лунку. Засыпать землей, уплотнить и можно замульчировать грядки.

Если хотите, чтобы всходы появились раньше, можно над грядками натянуть агроволокно, но после появления росточков его нужно снять.

Напомним, ранее мы рассказывали, что положить в лунку при посадке огурцов - простой и натуральный рецепт подкормки.

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