Соблюдайте простые советы от садоводов, и сможете вырастить самую пышную и красивую гортензию.

Яркие разноцветные гортензии - очень красивые цветы для любого сада. Они не очень прихотливы и легко выращиваются в украинском климате. Эти растения отличаются большим разнообразием форм и размеров, поэтому подобрать удачный сорт можно для любой клумбы. Выращивать их можно как в открытом грунте, так и в горшках.

Подобрать благоприятный день для работы на клумбе поможет лунный посевной календарь на октябрь 2023. А о том, как сажать гортензию, рассказали опытные садоводы для издания Mirror. Они раскрыли секрет длительного цветения кустов гортензии.

Когда сажать гортензию в Украине

Когда лучше сажать гортензию - весной или осенью - зависит от вашего места жительства. Если вы живете в самых северных регионах Украины, то посадить цветок эксперты рекомендуют в первую половину осени. Так что приступайте к посадке прямо сейчас. А если не успеете, то лучше подождать до весны, иначе семена могут не прижиться до холодов.

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Если же вы живете в центральных или южных областях, то гортензии можно сажать до тех пор, пока почва не начала промерзать.

Самыми морозостойкими считаются древовидные и метельчатые гортензии. Они хорошо перезимуют в земле. Крупнолистные гортензии самые уязвимые к холоду, поэтому их лучше высадить весной.

Как посадить гортензию

Посадка гортензии осенью начинается с подбора грунта. Гортензии предпочитают расти во влажной, глинистой почве. Также в зависимости от сорта они предпочитают более кислые (на которых появляются синие цветы) или щелочные почвы (для розовых цветов). Если земля на участке не соответствует таким критериям, то лучше купить готовый субстрат для гортензий.

Где лучше посадить гортензию

Пышное цветение гортензии обеспечит правильное место для посадки. Чтобы цветы были крупными и яркими, выберите такое место на участке, чтобы утром оно освещалось, а к вечеру попадало в тень.

Как укрыть гортензию на зиму

Метельчатые и древовидные гортензии обладают повышенной морозостойкостью. Их в конце осени можно накрыть слоем из хвои, опилок или листвы высотой в 15 см. Весной растения стоит обрезать до первых здоровых почек.

Крупнолистные, пильчатые и дуболистные гортензии рекомендуется окружить каркасом и обмотать мешковиной. Делают это в конце ноября перед первыми заморозками.

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