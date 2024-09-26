Для того чтобы не загубить растение, важно придерживаться правил обрезки.

Каждый огородник знает, что обильный и качественный урожай зависит от того, как вы ухаживаете за растением. Крыжовник не стал исключением - осенью над ним обязательно нужно "поработать ножницами". Как правильно обрезать крыжовник - читайте в материале.

Можно ли обрезать крыжовник осенью или лучше подождать весны

Не всегда садоводы уверены, можно ли обрезать крыжовник перед зимой - некоторые предпочитают делать это в весеннее время. На самом деле, осень считается лучшим периодом, потому что:

без листьев на растении хорошо видны все "проблемные места";

после сбора урожая есть много времени, в том числе, на обрезку;

в эту пору года останавливается движение сока по растению, а значит, крыжовник перенесет обрезку легче.

И в целом, стоит понимать, что если не знать, как правильно обрезать крыжовник, то можно в конечном итоге получить заросший куст, который будет "душить" сам себя. Это приводит и к ухудшению качества урожая, и даже к гибели растения.

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Когда обрезать крыжовник - благоприятные даты

Для того чтобы понять, как правильно обрезать крыжовник осенью, важно учесть погодные условия. Опытные огородники считают, что наиболее удачный период наступает за 2-3 недели до заморозков. Погода должна быть сухой, но не морозной, и желательно, чтобы на растении уже совсем не было листьев. Если вы успеете провести обрезку в это время, то до наступления настоящей зимы раны у крыжовника заживут, а растение полностью будет подготовлено к "спячке". Лунный посевной календарь на октябрь 2024 гласит, что в октябре наиболее благоприятными датами будут 30 и 31 число.

Как обрезать крыжовник после плодоношения - инструкция

Пошагово рассказываем, как обрезать крыжовник, чтобы не навредить растению, а наоборот, улучшить его плодовитость в будущем сезоне. Для работы вам понадобятся:

секатор для укорачивания молодых ветвей;

сучкорез для прореживания загущенных или старых посадок;

пила для подсохших очень твердых побегов и сучков;

дезинфицирующие и ранозаживляющие средства.

Далее вам необходимо тщательно осмотреть куст и убрать все лишнее:

старые (они, чаще всего, темнее остальных и выглядят подсохшими), больные и сломанные ветки;

побеги внизу куста - все те, которые лежат на земле или склоняются к ней;

побеги, направленные внутрь или мешающие другим на теле куста крыжовника.

Учтите, что все ветви, которые уже отплодоносили, необходимо обрезать, так как они часто создают лишнюю тень. Из-за нее и плохой циркуляции воздуха может образоваться мучнистая роса, с которой трудно бороться.

В конце работы у вас останется около десятка чистых веток, готовых к зимовке. Вам нужно будет только замульчировать куст, чтобы он хорошо перенес зимние холода - перепревшим навозом, компостом или торфом нужно посыпать почву вокруг куста на расстоянии примерно 0.5 м. После того как все шаги будут выполнены, работа по обрезке крыжовника может считаться оконченной.

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