Каждый огородник знает, что обильный и качественный урожай зависит от того, как вы ухаживаете за растением. Крыжовник не стал исключением - осенью над ним обязательно нужно "поработать ножницами". Как правильно обрезать крыжовник - читайте в материале.
- Можно ли обрезать крыжовник осенью или лучше подождать весны
- Когда обрезать крыжовник - благоприятные даты
- Как обрезать крыжовник после плодоношения - инструкция
Можно ли обрезать крыжовник осенью или лучше подождать весны
Не всегда садоводы уверены, можно ли обрезать крыжовник перед зимой - некоторые предпочитают делать это в весеннее время. На самом деле, осень считается лучшим периодом, потому что:
- без листьев на растении хорошо видны все "проблемные места";
- после сбора урожая есть много времени, в том числе, на обрезку;
- в эту пору года останавливается движение сока по растению, а значит, крыжовник перенесет обрезку легче.
И в целом, стоит понимать, что если не знать, как правильно обрезать крыжовник, то можно в конечном итоге получить заросший куст, который будет "душить" сам себя. Это приводит и к ухудшению качества урожая, и даже к гибели растения.
Когда обрезать крыжовник - благоприятные даты
Для того чтобы понять, как правильно обрезать крыжовник осенью, важно учесть погодные условия. Опытные огородники считают, что наиболее удачный период наступает за 2-3 недели до заморозков. Погода должна быть сухой, но не морозной, и желательно, чтобы на растении уже совсем не было листьев. Если вы успеете провести обрезку в это время, то до наступления настоящей зимы раны у крыжовника заживут, а растение полностью будет подготовлено к "спячке". Лунный посевной календарь на октябрь 2024 гласит, что в октябре наиболее благоприятными датами будут 30 и 31 число.
Как обрезать крыжовник после плодоношения - инструкция
Пошагово рассказываем, как обрезать крыжовник, чтобы не навредить растению, а наоборот, улучшить его плодовитость в будущем сезоне. Для работы вам понадобятся:
- секатор для укорачивания молодых ветвей;
- сучкорез для прореживания загущенных или старых посадок;
- пила для подсохших очень твердых побегов и сучков;
- дезинфицирующие и ранозаживляющие средства.
Далее вам необходимо тщательно осмотреть куст и убрать все лишнее:
- старые (они, чаще всего, темнее остальных и выглядят подсохшими), больные и сломанные ветки;
- побеги внизу куста - все те, которые лежат на земле или склоняются к ней;
- побеги, направленные внутрь или мешающие другим на теле куста крыжовника.
Учтите, что все ветви, которые уже отплодоносили, необходимо обрезать, так как они часто создают лишнюю тень. Из-за нее и плохой циркуляции воздуха может образоваться мучнистая роса, с которой трудно бороться.
В конце работы у вас останется около десятка чистых веток, готовых к зимовке. Вам нужно будет только замульчировать куст, чтобы он хорошо перенес зимние холода - перепревшим навозом, компостом или торфом нужно посыпать почву вокруг куста на расстоянии примерно 0.5 м. После того как все шаги будут выполнены, работа по обрезке крыжовника может считаться оконченной.