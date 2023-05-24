Также для повышения урожайности под рассаду обязательно нужно внести компост или перегной.

Чем подкормить перец для роста народными средствами и как получить хороший урожай, читайте в материале.

Что любит перец - удобрения в срок

Удобрять эту культуру нужно два раза за сезон. Первая подкормка перца проводится, когда он цветет, а вторая - в период дозревания.

Растения подкармливают навозной жижей или птичьим пометом:

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Чтобы приготовить коровяк, свежий навоз разводят с водой в соотношении 1 к 5 и настаивают 5-10 дней под плотно закрытой крышкой.

Птичий помет необходимо развести водой в 12-15 раз.

Если вопрос, чем подкормить перец во время плодоношения, вызывает затруднения, ответ очень простой: тем же, чем и при первой подкормке. Можно использовать как одно удобрение оба раза, так и применить их по очереди в любом порядке.

Наиболее эффективной подкормка будет, если ее проводить через 2-3 дня после того, как полили растения.

Чем подкармливать перец для хорошего урожая - садим правильно

Чтобы перец принес хороший урожай, для начала его нужно грамотно посадить. Семена высевают за 50-60 дней до высадки в грунт, а рассаду высаживают после заморозков. Расстояние между рядами - 40 см, между растениями в ряду - 15-17 см. Перед высадкой рассады под перец в грунт обязательно вносят перегной или компост из расчета 2-3 кг на 1 кв. м.

Компост должен быть приготовлен правильно и не содержать вредных для растения компонентов:

На выбранном месте снимаем минимум 10 сантиметров почвы. Можно уложить в углубление толстые ветви в качестве дренажа.

Укладываем органические отходы, которые нужно измельчить. Толщина слоя - 15-20 см. Слои отходов чередовать со слоями компостных добавок: глиняная мука, пылевидный кремнезем, роговая, кровяная и костная мука, навоз. Также можно пересыпать слои землей.

Самый верх компостной кучи закрыть землей и растительным материалом, например, вырванными сорняками.

Для защиты от прямых солнечных лучей и дождя можно соорудить легкий навес из досок, использовать солому или тростниковые циновки. Жарким засушливым летом компост нужно время от времени поливать.

Компостировать нужно богатые азотом органические материалы - свежие растения, листву, остатки мульчи, обрезанные ветви деревьев и кустарников, высохшее сено, отходы с кухни, навоз. Можно бросать в компост и некоторое количество бедной азотом органики - соломы, сухой листвы, бумаги, древесной стружки.

Что нельзя компостировать:

больные растения, плоды или их части;

сорняки и травы с семенами;

химически сложные субстанции, например, цитрусовые;

окрашенную бумагу;

плохо разлагающиеся органические остатки, например, кости.

не рекомендуется компостировать кухонные отходы и остатки, которые выделяют неприятный запах и привлекают внимание грызунов и вредных насекомых, например, мясо и пр.

В целом уход за перцем состоит из своевременных поливов, рыхлений междурядий, удаления сорняков. Перец не пасынкуют. Урожай собирают каждые 3-5 дней.

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