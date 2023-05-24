Чем подкормить перец для роста народными средствами и как получить хороший урожай, читайте в материале.
Что любит перец - удобрения в срок
Удобрять эту культуру нужно два раза за сезон. Первая подкормка перца проводится, когда он цветет, а вторая - в период дозревания.
Растения подкармливают навозной жижей или птичьим пометом:
- Чтобы приготовить коровяк, свежий навоз разводят с водой в соотношении 1 к 5 и настаивают 5-10 дней под плотно закрытой крышкой.
- Птичий помет необходимо развести водой в 12-15 раз.
Если вопрос, чем подкормить перец во время плодоношения, вызывает затруднения, ответ очень простой: тем же, чем и при первой подкормке. Можно использовать как одно удобрение оба раза, так и применить их по очереди в любом порядке.
Наиболее эффективной подкормка будет, если ее проводить через 2-3 дня после того, как полили растения.
Чем подкармливать перец для хорошего урожая - садим правильно
Чтобы перец принес хороший урожай, для начала его нужно грамотно посадить. Семена высевают за 50-60 дней до высадки в грунт, а рассаду высаживают после заморозков. Расстояние между рядами - 40 см, между растениями в ряду - 15-17 см. Перед высадкой рассады под перец в грунт обязательно вносят перегной или компост из расчета 2-3 кг на 1 кв. м.
Компост должен быть приготовлен правильно и не содержать вредных для растения компонентов:
- На выбранном месте снимаем минимум 10 сантиметров почвы. Можно уложить в углубление толстые ветви в качестве дренажа.
- Укладываем органические отходы, которые нужно измельчить. Толщина слоя - 15-20 см. Слои отходов чередовать со слоями компостных добавок: глиняная мука, пылевидный кремнезем, роговая, кровяная и костная мука, навоз. Также можно пересыпать слои землей.
- Самый верх компостной кучи закрыть землей и растительным материалом, например, вырванными сорняками.
- Для защиты от прямых солнечных лучей и дождя можно соорудить легкий навес из досок, использовать солому или тростниковые циновки. Жарким засушливым летом компост нужно время от времени поливать.
Компостировать нужно богатые азотом органические материалы - свежие растения, листву, остатки мульчи, обрезанные ветви деревьев и кустарников, высохшее сено, отходы с кухни, навоз. Можно бросать в компост и некоторое количество бедной азотом органики - соломы, сухой листвы, бумаги, древесной стружки.
Что нельзя компостировать:
- больные растения, плоды или их части;
- сорняки и травы с семенами;
- химически сложные субстанции, например, цитрусовые;
- окрашенную бумагу;
- плохо разлагающиеся органические остатки, например, кости.
- не рекомендуется компостировать кухонные отходы и остатки, которые выделяют неприятный запах и привлекают внимание грызунов и вредных насекомых, например, мясо и пр.
В целом уход за перцем состоит из своевременных поливов, рыхлений междурядий, удаления сорняков. Перец не пасынкуют. Урожай собирают каждые 3-5 дней.
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