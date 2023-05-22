Чем пепел отличается от золы и можно ли его использовать как удобрение.

Древесную золу на огороде и в саду используют давно - это бюджетное и доступное удобрение, которое раскисляет почву и отпугивает вредителей. А как насчет пепла? Можно ли сыпать пепел на огород и будет ли от него польза или лучше этого не делать - давайте разберемся.

Зола и пепел - разница есть или нет

Зола и пепел отличаются друг от друга по цвету и структуре. Зола - черного оттенка, неоднородна по своей структуре, в ней содержатся кусочки несгоревшего вещества разной фракции. Пепел - серого цвета и похож на пыль, она образуется от горения бумаги, травы, сухих листьев и золы. Собственно, это вся разница. По составу пепел и зола очень похожи, и поэтому могут заменять друг друга.

Для чего сыпят пепел в огороде

Поскольку пепел - это практически то же, что и зола, то и применять его можно так же. Он богат калием, кальцием, а также содержит магний, фосфор, марганец, кремний. Пепел от разнотравья содержит больше калия, а от лиственных культур - больше кальция.

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Пепел, как и золу, вносят, если нужно раскислить почву - тогда она становится нейтральной и благоприятной для выращивания растений, которые не терпят кислых грунтов. Кроме этого, пепел разрыхляет почву и улучшает ее плодородность и структуру.

Когда сыпать пепел на огород

Пепел на огород вносят и во время посадки растений, и в период их роста. Особенно любят пепел, как и золу, такие огородные культуры:

Огурцы, кабачки и патиссоны

1 стакан пепла вносят сначала при перекопке, а затем 1-2 ст. л. в каждую ямку при высадке рассады. Если почва выхолощена, то дополнительно во время роста удобряют во время полива: 1 стакан пепла на 1 кв. м.

Помидоры, перец и баклажаны

3 стакана на 1 кв. м. вносят при перекопке, при посадке - по горсти в лунку.

Капуста

1-2 стакана золы на кв.м - при перекопке, а когда высаживают рассаду - по горсти в лунку.

Горох, фасоль, салат, укроп, морковь, петрушка, свекла, лук, озимый чеснок

Перед посевом и как удобрение добавляют 1 стакан золы на 1 кв. м, а осенью при перекопке добавляют по 2 стакана на 1 кв. м.

Картофель

Вносят пепел весной под перекопку - 1 стакан золы на кв. м. Во время посадки картофеля пепел (где-то 2 спичечных коробка) смешивают с землей и добавляют в каждую лунку. Также при первом окучивании под каждый куст вносят 1-2 ст. л. золы, а при втором окучивании - 0,5 стакана под куст.

Также пепел любят клубника, земляника, виноград, смородина, малина, слива, крыжовник.

Как использовать пепел на огороде против вредителей

Пеплом можно не только удобрять почву, но и отпугивать вредных насекомых, а еще использовать его как лекарство от грибковых заболеваний (например, от мучнистой росы).

Капусту, редис, редьку опудривают смесью пепла/золы и табачной пыли (1:1) - так их защищают от капустной мухи и крестоцветной блошки.

Опудренный картофель перед посадкой отпугивает колорадов и проволочника.

Морковь, побеги капусты, редиса, перо лука также опудривают, чтобы отпугнуть морковную и луковую муху. Опрыскивание капусты раствором 1 стакан пепла/золы на 10 л) помогает избавиться от гусениц.

Клубнику и землянику посыпают пеплом (2 ст. л. на один куст) в период созревания ягод - чтобы защитить от серой гнили.

Пепел как удобрение для роз

Пеплом или золой также подкармливают цветы, особенно любят такие подкормки розы.

Пепел вносят во время осенней перекопки, чтобы раскислить почву, где растут розы. Весной можно подкармливать розы, начиная со второго года, раствором - 100 г пепла/золы на 10 л воды, или же опрыскивают настоем - 200 г золы и 10 л воды.

Ранее мы рассказывали, кому не подходит древесная зола для подкормки растений и почему.

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