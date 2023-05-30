Рецепт этой заправки настолько прост, что вы забудете обо всех других способах.

Орхидеи - одни из самых распространенных домашних цветов. Они манят пышным цветением и невероятными красками. Впрочем, иногда тропическим орхидеям некомфортно жить в наших домах, поэтому их нужно спасать.

Только опытные цветоводы знают, какое удобрение лучше всего подходит для этих цветов. Вы будете удивлены, но оно есть в вашем холодильнике - это коровье молоко. Расскажем подробнее, можно ли поливать орхидею молоком.

Как удобрять орхидеи с молоком - эффективные советы

Молоко - источник кальция и азотистых протеинов. Эти микроэлементы очень полезны для роста растения и его цветения. Поэтому, когда возникает вопрос, чем нужно поливать орхидею, чтобы она цвела, молоко пригодится.

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Иногда этот цветок увядает, потому что его корни повреждают грибок. Впрочем, и с этим справится молочная подкормка, ведь молоко обладает противогрибковыми свойствами.

Способ молочной подкормки очень прост. Просто добавьте немного воды в использованную бутылку или упаковку молока и подлейте этим орхидеи. Этой концентрации достаточно, чтобы растение получило важные питательные вещества.

Важно помнить, что слишком много молока может повредить орхидее. Если концентрация подкормки будет высокой, рост растения может замедлиться.

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