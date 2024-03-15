Рассказываем, как и когда обрезать ремонтантную малину весной - три способа для разного урожая.

Ремонтантная малина с каждым годом становится все более популярной. Что это за вид, в чем его преимущество от обычной ягоды, а также как правильно обрезать ремонтантную малину весной, чтобы можно было собрать два урожая.

Что такое ремонтантная малина

Название произошло от французского "ремонте", что переводится как "чинить", "пополнять". Ремонтантная малина - это группа сортов малины, которая дает плоды не только на двулетних побегах (как малины обычная), но и на однолетних. То есть, по сути может непрерывно плодоносить и давать два урожая за сезон - летом и осенью. Правда, летний урожай делает осенний менее богатым, но весенняя обрезка это может исправить.

Кроме урожайности, малина ремонтантная имеет и ряд других достоинств:

Видео дня

крупные ягоды, более плотные, поэтому они не так мнутся, как у обыкновенной малины и сохраняют форму при транспортировке;

отличный вкус, но он может зависеть от климата и погоды: чем больше солнца - тем слаще малина;

отсутствие вредителей на ягодах - более поздний урожай позволяет избежать нашествия малинного долгоносика, малинного жука и стеблевой мухи;

отсутствие болезней - из-за особенностей в уходе за такой малиной (для получения одного урожая осенью ее обрезают полностью), она не успевает ничем заразиться;

простота в обрезке - если нет задачи получить два урожая, то все побеги просто срезают под "ноль".

Однако, как уже говорилось ранее, ремонтантная малина может давать и два неплохих урожая. Для этого ее нужно обрезать весной немного по-другому.

Ремонтантная малина - обрезка весной

Есть три способа, как обрезать весной ремонтантную малину. Выбор способа зависит от того, какой урожай ягод нужно получить: большой осенний, в течение всего лета или же два урожая - небольшой летом и основной осенний.

Один урожай осенью

Как уже говорили выше, это самый простой способ обрезки. Так как основной урожай ремонтантная малина формирует на молодых побегах, то прошлогодние нужно срезать до уровня почвы. Делают это обычно ранней весной - до того, как проснулись почки или же сразу после их пробуждения.

Уже летом можно будет немного проредить молодые побеги малины и оставить на кустах самые сильные.

Урожай в течение лета и осенью

Такую обрезку делают почти так же, как и у основной малины. Ранней весной нужно слегка укоротить прошлогодние побеги, а старые, поломанные, больные - вырезать.Таким образом на побегах прошлого года ягоды будут созревать в течение лета, а на молодых - осенью. Минус такого способа - осенью урожай будет не такой богатый, как если бы был один урожай.

Ранее мы рассказывали, когда обрезать малину обычную и как это делать.

Важно: как только прошлогодние побеги отдадут весь урожай, их нужно сразу же вырезать - чтобы началась вторая волна созревания ягод.

Также, чтоб получить два урожая, за малиной нужно более тщательно ухаживать: поливать ее во время цветения и налива ягод и подкармливать, особенно после первого урожая.

Компромиссный вариант - небольшой урожай летом и основной осенний

Если хотите собирать урожай летом, но так, чтобы не ослаблять малину и не оттягивать начало осеннего сбора ягод, нужно сделать частичную обрезку побегов прошлого года.

Для этого весной прошлогодние побеги нужно обрезать до высоты 50-60 см над землей. На них в начале лета малина даст небольшое количество ягод. После сбора эти побеги нужно сразу же вырезать и ждать урожая на молодых побегах осенью.

Следует также учесть, что летний урожай малины ремонтантной несколько сдвигает сроки сбора осеннего урожая - где-то на две недели. Поэтому если климат не очень теплый, то второй урожай могут погубить ночные заморозки. В северных регионах как раз лучше отдавать предпочтение одному урожаю - осенью, но в южных (когда в сентябре-октябре еще довольно тепло), вполне можно собирать и по два урожая.

Вас также могут заинтересовать новости: