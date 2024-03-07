Рассказываем, как правильно обрезать малину и чем отличается обрезка обычной малины от ремонтантной.

Садоводы-любители иногда интересуются, когда лучше обрезать малину - осенью или весной? Можно и осенью, и весной, и летом. Если это делать регулярно, то кусты будут лучше расти и давать богатый урожай. Но в этом деле есть свои тонкости и хитрости. Рассказываем, как обрезать малину обычную и малину ремонтантную и когда это нужно сделать.

Когда обрезать малину весной

Оптимальным времем, когда нужно обрезать малину, считается март - начало апреля. Указать точные сроки трудно, так как обрезка зависит от климата и погодных условий. Главный ориентир - необходимо, чтобы снег уже полностью растаял, но земля еще не успела прогреться. Именно в это время и нужно сделать санитарную обрезку малины, и ремонтантной тоже.

Как правильно обрезать малину весной

В весенней обрезке малины нет ничего сложного:

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нужно вырезать все поврежденные, сухие, подмерзшие и ослабленные побеги;

укоротить здоровые ветки до первого здорового глазка - это будет стимулировать пробуждение почек, и из них потом образуется 3-6 плодоносящих побегов;

проредить посадку - оставить на 1 погонном метре не больше 15-20 самых сильных побегов, все остальные срезайте без сожаления, чтобы кусты не загущались и не ослабевали из-за нехватки питательных веществ.

Это классическая схема обрезки. Но если хотите, чтобы малина созревала не вся одновременно, а растянуть это процесс на все лето, то тогда нужно обрезать разные кусты на разную высоту. Сделайте так:

треть кустов обрежьте на 10-15 см;

вторую треть - на половину высоты растений;

оставшуюся часть обрежьте так, чтобы на кустиках остались побеги длиной 15-20 см.

Отдельно нужно сказать, как обрезать ремонтантную малину весной. Если планируете собирать один урожай за сезон - вырезайте все ветки, не оставляя пеньков. Если же хотите два (но они будут менее богатые), то нужно вырезать все побеги, которые отплодоносили (коричневого окраса) и молодую поросль при корнях, а однолетние побеги нужно укоротить на 15-25 см.

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