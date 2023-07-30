Рассказываем, что не любят розы и какие культуры лучше не высаживать рядом с ними.

Розы - достаточно прихотливые растения, требующие внимания и заботы. Опытные садоводы говорят, что смешанные посадки - штука двоякая. С одной стороны, рядом с другими растениями розы меньше болеют, с другой, если выбрать "соседа" неправильно, вы можете лишиться целого розария. УНИАН расскажет, что посадить в ноги к розам, а от каких представителей флоры лучше отказаться.

Плохие соседи для роз - список запрещенных растений

Аграрии называют перечень культур, которые лучше не размещать рядом с королевой сада. Причина в том, что эти растения будут конкурировать с розой за питательные вещества и воду, а также могут быть переносчиками опасных заболеваний или вредителей.

Запомните, какое соседство не любят розы:

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гортензия;

тюльпаны;

георгины;

ирисы;

ландыши;

папоротник.

Также садовники говорят, что роза плохо себя чувствует на одной клумбе с луковичными культурами, поэтому даже не спрашивайте, можно сажать лилии рядом с розами или нет - нет, нельзя.

Какие растения можно посадить рядом с розами

Подбирая соседство для такого капризного цветка, нужно выбирать тех представителей флоры, которые не будут создавать слишком много тени, не станут причиной появления болезней и вредителей, а также не окажутся более красивыми, чем королева клумбы.

Вот список того, что можно посадить по соседству с розами:

герань;

манжетки;

петунии;

анютины глазки;

маргаритки;

котовник;

дельфиниум;

фиалки.

Также стоит понимать, что посадить с розами на клумбе вполне можно и полезные травы - тимьян, лаванду, шалфей, тысячелистник или мяту. Травы не только создадут восхитительную композицию на участке, но и защитят нежную розу от атаки насекомых.

Можно ли сажать пионы рядом с розами

Организовывая совместные посадки, нужно уметь определять растения-доминанты. Одним из таких примеров считается пион - он так же, как и роза, активно развивается, имеет мощные корни и крупные цветки. Соответственно, лучше подобрать менее агрессивного компаньона и не сажать розу и пион рядом. Если уж вам очень сильно хочется такого соседства, то размещайте их подальше друг от друга, снижая риски возникновения конкуренции.

Можно ли хризантемы сажать рядом с розами

Для того чтобы создать у себя на участке богатую красками оранжерею, учитывайте особенности каждого цветка. Первое отличие касается почвы - розам нужен грунт более высокой кислотности, чем хризантемам, поэтому вам придется его подкислить. Второе, о чем нужно подумать - график полива. Розы нужно увлажнять чаще, в то время как хризантемы спокойно переносят периоды засухи. Обеспечьте правильные условия для каждого типа флоры, и тогда получите шикарный цветник.

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