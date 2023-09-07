Миф о том, что розы не терпят соседства, давно развеян многими садоводами. Мы подготовили для вас несколько дельных советов о том, какие цветы посадить рядом с розами.
- Что посадить рядом с розами - советы специалистов
- Какие цветы нельзя сажать рядом с розами - что важно знать
- Что не любят розы - два важных правила
Так что, если вы как раз искали ответы на данный вопрос - готовьте ручки с блокнотами и записывайте. В этой статье вы узнаете, что можно сажать рядом с розами, а что нежелательно или же даже нельзя.
Что посадить рядом с розами - советы специалистов
Когда среди садоводов заводится тема, какие растения посадить рядом с розами, чаще всего они называют:
- декоративные растения (клематис, дельфиниумы, маргаритки, садовая герань, лилейник, хоста);
- хвойные растения (можжевельник, карликовая сосна, карликовая пихта, туя);
- растения-"защитники" (тимьян, тысячелистник, декоративный лук, пижма, бархатцы).
Если вы определяетесь конкретно с тем, что посадить "в ноги" к розам, то единого правильного ответа вы не найдете. Все вышеперечисленные растения прекрасно подойдут для этого. А выбор ваш будет зависеть уже от вкуса и предпочтений.
Какие цветы нельзя сажать рядом с розами - что важно знать
Говоря о том, какие растения нельзя сажать рядом с розами, садоводы в большинстве случаев указывают на:
- гладиолусы;
- мускари;
- георгины.
Кроме того, нежелательно сажать возле роз размножающиеся корневищами растения. Такое соседство может загубить розарий.
Что не любят розы - два важных правила
Если вы только собираетесь посадить у себя розы и рядом с ними еще что-то, запомните, что розы не выносят тесноту. При смешанной посадке розовому кусту просто необходим простор.
Также розам противопоказана сильная, плотная тень. Так что, глубоко в тени их лучше не сажать. Лучше всего для них подойдет полутень.
Ранее УНИАН писал, что нельзя сажать возле розы, а именно какие растения будут конкурировать с розой за питательные вещества и воду.