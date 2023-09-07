Запомните, розы не выносят тесноту и сильную тень.

Миф о том, что розы не терпят соседства, давно развеян многими садоводами. Мы подготовили для вас несколько дельных советов о том, какие цветы посадить рядом с розами.

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Так что, если вы как раз искали ответы на данный вопрос - готовьте ручки с блокнотами и записывайте. В этой статье вы узнаете, что можно сажать рядом с розами, а что нежелательно или же даже нельзя.

Что посадить рядом с розами - советы специалистов

Когда среди садоводов заводится тема, какие растения посадить рядом с розами, чаще всего они называют:

декоративные растения (клематис, дельфиниумы, маргаритки, садовая герань, лилейник, хоста);

хвойные растения (можжевельник, карликовая сосна, карликовая пихта, туя);

растения-"защитники" (тимьян, тысячелистник, декоративный лук, пижма, бархатцы).

Если вы определяетесь конкретно с тем, что посадить "в ноги" к розам, то единого правильного ответа вы не найдете. Все вышеперечисленные растения прекрасно подойдут для этого. А выбор ваш будет зависеть уже от вкуса и предпочтений.

Какие цветы нельзя сажать рядом с розами - что важно знать

Говоря о том, какие растения нельзя сажать рядом с розами, садоводы в большинстве случаев указывают на:

гладиолусы;

мускари;

георгины.

Кроме того, нежелательно сажать возле роз размножающиеся корневищами растения. Такое соседство может загубить розарий.

Что не любят розы - два важных правила

Если вы только собираетесь посадить у себя розы и рядом с ними еще что-то, запомните, что розы не выносят тесноту. При смешанной посадке розовому кусту просто необходим простор.

Также розам противопоказана сильная, плотная тень. Так что, глубоко в тени их лучше не сажать. Лучше всего для них подойдет полутень.

Ранее УНИАН писал, что нельзя сажать возле розы, а именно какие растения будут конкурировать с розой за питательные вещества и воду.

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