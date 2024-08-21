Рассказываем, какие удобрения вносить осенью под смородину, чтобы она хорошо перезимовала и дала щедрый урожай на следующий год.

Многие садоводы осенью забывают о смородине после того, как она уже отплодоносила. И очень зря: чтобы куст достойно перенес зиму и хорошо плодоносил в следующем году, ему нужен правильный уход и подкормка. Рассказываем, чем подкормить смородину осенью для хорошего урожая.

Осенняя подкормка смородины - какие удобрения нужны

Смородина "любит" азот, фосфор и калий. Но азот, как правило, вносят весной - он нужен для наращивания зеленой массы. Осенью же важно внести фосфор и калий.

Удобрения могут быть как органические, так и минеральные.

Видео дня

Из минеральных удобрений смородину можно подкормить сернокислым калием + суперфосфатом - 15 г калия и 30 г фосфата вносят на 1 кв. м приствольного круга.

Можно приготовить комплексную подкормку: 10-15 кг перегноя + 60 г суперфосфата + 40 г калийной соли.

Из органических удобрений можно использовать:

перегной (перепревший навоз) - вносят по 1-2 кг под каждый куст;

компост (перегнившие растительные остатки + навоз) - по 3-5 кг на куст;

куриный помет - его вносят под неглубокую перекопку (0,8 кг на 1 кв. м), а затем поливают, или же разводят водой в пропорции 1:15 и поливают междурядья.

Важно: нельзя допустить, чтобы корни растений контактировали с куриным пометом, иначе они получат ожоги.

Также хорошо зарекомендовала себя подкормка смородины народными средствами - например, картофельными очистками.

Картофельные очистки - это отличное органическое удобрение для смородины, которое повышает ее урожайность и обеспечивает полноценный рост.

В кожуре картофеля много калия, а также большое содержание магния, кальция, фосфора и железа - они повышают сахаристость ягод и увеличивают их размер. Кроме этого, очистки картофеля, в отличие от другой органики, не способствуют росту сорняков, а улучшают структуру грунта, делают его более рыхлым, воздухо- и водопроницаемым и стимулируют рост полезной микрофлоры.

Из картофельных очситков обычно готовят компост или настой. Можно также высушить очистки, измельчить их и внести в грунт под перекопку.

Некоторые садоводы просто прикапывают картофельные очистки в траншею (до 20 см) вокруг кустарника, но на этот счет идут споры: считается, что очистки в свежем виде долго разлагаются, вызывают рост патогенных организмов и привлекают грызунов, поэтому лучше все-таки вносить компост.

Как приготовить настой из картофельных очисток:

нужно взять 2 кг замороженных очисток от картофеля, оттаить их при комнатной температуре, залить 10 л горячей воды, а затем укутать и настоять сутки, после чего процедить;

если кожура высушена, то нужно взять 1 кг очисток на ведро и приготовить аналогичным способом.

Такое удобрение используют для корневой подкормки - на 1 куст 1 л настоя.

Кстати, такую же подкормку можно вносить и весной, чтобы ягода была слаще и крупнее.

Ранее мы рассказывали, как правильно обрезать малину после сбора урожая.

Вас также могут заинтересовать новости: