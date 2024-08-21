Многие садоводы осенью забывают о смородине после того, как она уже отплодоносила. И очень зря: чтобы куст достойно перенес зиму и хорошо плодоносил в следующем году, ему нужен правильный уход и подкормка. Рассказываем, чем подкормить смородину осенью для хорошего урожая.
Осенняя подкормка смородины - какие удобрения нужны
Смородина "любит" азот, фосфор и калий. Но азот, как правило, вносят весной - он нужен для наращивания зеленой массы. Осенью же важно внести фосфор и калий.
Удобрения могут быть как органические, так и минеральные.
Из минеральных удобрений смородину можно подкормить сернокислым калием + суперфосфатом - 15 г калия и 30 г фосфата вносят на 1 кв. м приствольного круга.
Можно приготовить комплексную подкормку: 10-15 кг перегноя + 60 г суперфосфата + 40 г калийной соли.
Из органических удобрений можно использовать:
- перегной (перепревший навоз) - вносят по 1-2 кг под каждый куст;
- компост (перегнившие растительные остатки + навоз) - по 3-5 кг на куст;
- куриный помет - его вносят под неглубокую перекопку (0,8 кг на 1 кв. м), а затем поливают, или же разводят водой в пропорции 1:15 и поливают междурядья.
Важно: нельзя допустить, чтобы корни растений контактировали с куриным пометом, иначе они получат ожоги.
Также хорошо зарекомендовала себя подкормка смородины народными средствами - например, картофельными очистками.
Картофельные очистки - это отличное органическое удобрение для смородины, которое повышает ее урожайность и обеспечивает полноценный рост.
В кожуре картофеля много калия, а также большое содержание магния, кальция, фосфора и железа - они повышают сахаристость ягод и увеличивают их размер. Кроме этого, очистки картофеля, в отличие от другой органики, не способствуют росту сорняков, а улучшают структуру грунта, делают его более рыхлым, воздухо- и водопроницаемым и стимулируют рост полезной микрофлоры.
Из картофельных очситков обычно готовят компост или настой. Можно также высушить очистки, измельчить их и внести в грунт под перекопку.
Некоторые садоводы просто прикапывают картофельные очистки в траншею (до 20 см) вокруг кустарника, но на этот счет идут споры: считается, что очистки в свежем виде долго разлагаются, вызывают рост патогенных организмов и привлекают грызунов, поэтому лучше все-таки вносить компост.
Как приготовить настой из картофельных очисток:
- нужно взять 2 кг замороженных очисток от картофеля, оттаить их при комнатной температуре, залить 10 л горячей воды, а затем укутать и настоять сутки, после чего процедить;
- если кожура высушена, то нужно взять 1 кг очисток на ведро и приготовить аналогичным способом.
Такое удобрение используют для корневой подкормки - на 1 куст 1 л настоя.
Кстати, такую же подкормку можно вносить и весной, чтобы ягода была слаще и крупнее.
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