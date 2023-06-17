Эти деревья принесут во двор радость и много пользы.

Существует немало рекомендаций для дачников о том, какие деревья можно сажать во дворе. Правильно посаженные растения привлекут в дом счастливую энергетику, благотворно повлияют на здоровье сада и порадуют садоводов полезным урожаем.

Видео дня

Рябина

В представлении наших предков рябина - мощный оберег для дома, который защищает жилище от злых сил. Это дерево улучшает настроение и положительно влияет на гормональный фон. Также рябина, по приметам, является символом женского начала и помогает женщинам легче пережить трудности.

Есть и объективные причины того, почему нужно посадить рябину во дворе. Это дерево - хороший медонос, который привлекает в сад пчел и других насекомых-опылителей. Также хорошо известна польза рябины, а настойки, варенье, чай из ягод и другие заготовки очень порадуют вас зимой.

Акация

Посадить акацию во дворе - значит сделать полезную инвестицию в свое здоровье. Чай из акации и акациевый мед невероятно полезны для здоровья, а аромат цветущего дерева улучшает настроение. Также это дерево улучшает качество почвы, на которой растет. Хорошо известны медоносные свойства акации - сад, где она растет, никогда не обойдут стороной пчелы.

В народных приметах акация считается символом плодородия и природным лекарством от бесплодия.

Лиственница

Если вы не хотите сажать плодовые деревья, а ищете полезное декоративное растение - посадите возле дома или на даче лиственницы. Это деревья с положительной энергетикой, которые считаются мощным антистрессом. Их запах успокаивает, помогает справиться с депрессией и восстановить душевные силы. Также растение имеет сильные лечебные свойства. Шишки, хвоя, почка и кора лиственницы полезны для сердца, иммунитета и пищеварения.

Калина

Невозможно представить украинский двор без калины. Наши предки не зря воспевали это дерево в народном творчестве. Калина несет положительную энергетику молодости, здоровья, семейного счастья. Это очень полезное дерево для молодоженов или семьи с детьми. Также всем известны многочисленные полезные свойства ягод малины.

Груша

Груши для наших предков были символом долголетия, счастливого материнства и крепкого брака. Если вам интересно, какие деревья можно сажать семейной паре - задумайтесь о посадке груши. Это дерево также полезно для ягодного участка. Груша защищает малину, смородину и виноград от гнили и вредителей.

Ольха

В лесоводстве ольха много лет применяется как дерево, которое улучшает качество почвы и используется для обогащения малоурожайных участков. Для участка с бедным грунтом это настоящая находка. Также она считается ценным декоративным растением с ажурной листвой и красивыми сережками. А листья и кора растения применяются в медицине как антибактериальное и ранозаживляющее средство.

В приметах ольха относится к деревьям с хорошей энергетикой. Она помогает избавиться от стресса и забирает на себя людской негатив.

Ранее УНИАН также писал, какие деревья нельзя сажать во дворе из-за негативной энергетики и вреда для сада.

Вас также могут заинтересовать новости: