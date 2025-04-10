Несколько дней подряд лидером чарта "Топ-100 в Украине" была российская песня, но украинский трек вытеснил ее с первого места.

Стриминговый сервис для прослушивания музыки Apple Music показал список песен, которые стали самыми популярными в Украине. На этот раз не обошлось без россиян в топ-5, однако лидером чарта стала украиноязычная композиция.

Речь идет о новом треке известной украинской певицы и блогера Анны Тринчер "Зірочка палай". Композиция стала вирусной в сети еще до премьеры. Сначала она попала в чарт на платформе "Топ-100 в Украине", а затем постепенно выбилась в лидеры.

Кстати, это первый за долгое время позитивный трек исполнительницы. В нем она поет о вере в себя, несмотря на критику других. Она призывает с помощью песни не опускать рук и уже сейчас начинать новый этап в жизни, о котором слушатель или слушательница мечтают.

Видео дня

Еще задолго до выхода композиции она стала вирусной в сети. В частности, в TikTok под нее сняли более 60 тысяч роликов. После премьеры она осталась не менее популярной. Что позволило ей стать самой прослушиваемой в Украине за последнее время.

Не менее важным достижением "Зірочки палай" является и то, что она вытеснила с первого места в музыкальном чарте российскую песню "Homay" группы Ay Yola из Уфы. Песня на башкирском языке три дня возглавляла рейтинг в Украине. Участники коллектива, несмотря на то, что не поют на русском, активно помогают оккупантам и публично поддерживают путинский режим.

Как известно, прослушивание песен на стриминговых сервисах монетизируется. Исполнители получают выплаты, которыми потом платят налоги. Если это артисты из РФ, то соответственно средствами, заработанными на украинцах, они спонсируют войну.

Кто еще попал в топ-5 на Apple Music:

"Homay" - Ay Yola

"Вимолив" - Монатик, Jerry Heil

"Мужчина" - Алена Омаргалиева

"Зцапала-злапала" - "Бумбокс"

Напомним, ранее ведущий Слава Соломка рассказал о конфликте с Тринчер. По его словам, он оскорбил певицу своими словами и довел ее до слез, из-за чего потом у него были проблемы с самой блогершей и ее командой. Ведущий ответил, общается ли сейчас с певицей.

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