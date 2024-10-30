Поклонники уже оценили премьеру певца.

Украинский певец Владимир Дантес презентовал новый чувственный клип и песню под названием "Руда вода".

По словам артиста, эта видеоработа является особенной и нетипичной. Песня и клип не только о любви, а о самом Дантесе и каждом украинском слушателе.

"Руда вода" - это о людях, которые входят в новые отношения, с каким-то багажом опыта. Это о зрелой любви - это большой дар и ценность, где после всех жизненных штормов наступает штиль. "Руда вода" сравнивает процесс эмоциональной зрелости с течением воды: как ржавчина, что сначала имеет странный и неприглядный вид, со временем переходит в чистую, прозрачную, вкусную воду", - написал певец в своем Instagram.

К слову, авторами музыки и теста композиции являются сам Владимир и певица Яна Шемаева, более известная как Jerry Heil.

Реакция слушателей

Поклонники артиста сразу начали активно комментировать новый клип и писать свое восхищение.

"Мурашки по коже... Такая глубина в словах и мелодии. Это настоящее искусство!"

"Очень красивая песня в сопровождении видеоряда, который подчеркивает каждый звук"

"Здесь прекрасно все: смысл, слова, музыка, видео, картинка, цвета, эмоции"

"Как красиво, чувственно, проникновенно и лирично"

"Невероятная работа! Просто вау".

Напомним, ранее Надя Дорофеева посвятила песню украинским матерям.

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