Артисты представили новую версию легендарной композиции "Прилетіла ластівочка".

Известные украинские артисты Владимир Дантес и Кристина Соловий впервые спели в дуэте и выпустили совместную песню. Знаменитости представили украинцам композицию "Дівчино мила".

Исполнители перепели легендарный трек "Прилетіла ластівочка" украинской группы ВИА "Водограй" и представили свою версию этой песни. Впервые совместная музыкальная работа звезд прозвучала на сольном концерте Соловий в Киеве 4 декабря, а сейчас дуэт порадовал поклонников и выпустил студийную версию композиции. Пока клипа к "Дівчино мила" нет. Вместо него артисты представили анимационное видео, на котором изображены два музыканта, напоминающие Кристину и Владимира.

В подписи к видео на YouTube указано, что коллаборация певцов является продолжением работы художников, которые в 70-х годах экспериментировали с народной музыкой. Соловий и Дантес соединили народные мотивы с современными ритмами и создали новую версию хита. Сами знаменитости называют свой трек "усатым фанком".

"Мы принесли вам усатый фанк. "Дівчино мила" - наше общее видение песни "Прилетіла ластівочка" легендарных ВИА "Водограй". Слушайте нашу современную версию и обязательно включите оригинал. Украинская музыка 70-80-х, как бы ее ни пытались уничтожить и скрыть, пришла к нам. И переосмысление древнего, того, из чего появились мы, во что-то новое - это наша возможность почтить художников, которые творили украинское под пулями", - написала Кристина в своем Instagram.

В комментариях под видео пользователям понравилась новая версия хита и они отметили, что Соловий и Дантес создали замечательный дуэт:

"Легкая, звонкая и энергичная, эта песенка дунула свежим ветерком"

"Поздравляю, Вова и Кристина, с невероятным дуэтом"

"Отлично! Молодцы! Добавляю в плейлист"

"От этого звучания на душе теплее становится! Так красиво и так благозвучно спели украинский фанк"

Напомним, ранее Владимир Дантес поразил лирической песней об отношениях. Артист представил композицию "Руда вода", которую сразу высоко оценили его поклонники.

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