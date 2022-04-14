Внимательные слушатели обратили внимание на некоторые строки из песни "Почем звонят колокола".

Российская группа "Ленинград" еще в 2012 году выпустила песню "Почем звонят колокола". Но только сейчас украинцы обратили внимание на некоторые строки из этого трека, которые могли оказаться пророческими.

В песне есть такие слова: "Москва сгорела". И если группа пела о столице страны-агрессора, то слушатели сравнили это с российским крейсером "Москва", который 13 апреля был поражен береговым ракетным комплексом "Нептун" Военно-морских Сил Украины.

"И спустя почти 10 лет текст еще более актуален, ничего не меняется", "Удивительно, как можно было так опередить время", "Пророческая песня. Весна 2022", - пишут пользователи в комментариях под видео.

Отметим, в песне "Почем звонят колокола" также упоминается о сожжении Москвы, правоохранительных органов и в целом ее жителей.

Напомним, ранее украинский военный исполнил на бандуре "Ніч яка місячна" и стал звездой интернета.

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