Военный растрогал сеть до слез своим исполнением.

26-летний украинский военный Павел Ровенко стал звездой интернета после того, как в сеть попало видео с его исполнением песни "Ніч яка місячна". На ролике Павел играет на бандуре и чувственно исполняет украинскую песню.

Известно, что в довоенной жизни Павел был музыкантом. Почти каждый день во второй половине дня на Приморском бульваре в Одессе он играл на бандуре. Выходил он к жителям города в национальных костюмах.

В интервью изданию "Одесская жизнь" Павел рассказывал, что игра на бандуре для него не только хобби, но и способ заработать денег.

"Одним людям нравится, они бросают деньги, хвалят. Другие – злятся. Люди разные. Подходили даже "блатные", заказывали "Мурку". И я играл, мне не стыдно такое играть. Леонид Утесов тоже пел "Мурку" когда-то", - говорил Павел.

Отметим, после исполнения песни "Ніч яка місячна" о музыканте узнало намного больше людей. Сейчас он звезда интернета. Многие украинские артисты делятся этим видео со своими поклонниками.

Напомним, в Украине хотят запретить российскую музыку на радио и ТВ.

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