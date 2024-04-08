Артистка спела со своей маленькой поклонницей / пресс-служба

Певица KOLA и музыкальный продюсер и автор многих ее хитов Иван Клименко стали приглашенными гостями нового выпуска проекта "Украина невероятных людей" на телеканале ТЕТ.

Вместе со зрителями в зале они оценили выступления восьми сверхмощных участников с уникальными талантами - от изобразительного искусства до брейкинга. Больше всего звездных судей тронула Злата Солоненко из Винницы, которая в свои 9 лет безупречно исполнила дуэтную песню KOLA и MamaRika "Люди". Трек, который Иван Клименко написал об обычных украинцах, которые благодаря силе духа, стойкости и несокрушимости превратились в титанов.

9-летняя Злата спела так проникновенно, что продюсер Иван Клименко засыпал ее комплиментами. Его поразило то, настолько глубоко маленькая девочка почувствовала заложенные им смыслы.

9-летняя Злата / пресс-служба

"Я хочу поблагодарить тебя за такое прекрасное исполнение. Я понимаю, что ты поняла эту песню, ты ее почувствовала. Мне как автору всегда важно, чтобы исполнитель, который поет мою песню, передавал те смыслы, которые я закладывал туда. Я почувствовал, что даже в таком маленьком возрасте ты проживаешь и чувствуешь, о чем ты поешь. Это очень важно - петь не просто буквы, а петь эмоции. Я тебе очень благодарен", - высказался Иван Клименко в проекте "Украина невероятных людей".

Не менее восторженно отреагировала исполнительница хита "Люди", который покорил все музыкальные чарты и растопил сердца миллионов украинцев.

"Я счастлива, что песня звучит, что песню исполняют такие прекрасные люди как ты. Это было очень красиво", - прокомментировала KOLA и предложила Злате спеть вместе. Их дуэт сорвал овации зрителей и ошеломил фронтвумен The Hardkiss и ведущую проекта "Украина невероятных людей" Юлию Санину. Она отметила, что в свои 9 лет Злата Солоненко уже профессиональная артистка с фантастическим голосом.

"Я думаю, что каждому украинцу просто необходимо пересмотреть этот проект, потому что он вдохновляет. Здесь такие люди, от них идет тепло, добро, свет. Я прям настаиваю, чтобы каждый из вас посмотрел этот проект. Он вас не оставит равнодушными", - обратилась KOLA.

Уже в следующую субботу, 13 апреля, в 19:00 страну будет поражать новая восьмерка участников с историями, которые должны звучать, с талантами, которые должны увидеть все. Ведущие Юлия Санина, Тимур Мирошниченко и приглашенный гость Николай Серга познакомят с теми, кто демонстрирует пример стойкости, развивается, движется вперед и светит ярко на весь мир. Вдохновляйтесь несокрушимым поколением украинцев и уникальными талантами с проектом "Украина невероятных людей" каждую субботу в 19:00 на телеканале ТЕТ.

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