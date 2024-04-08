Певица KOLA и музыкальный продюсер и автор многих ее хитов Иван Клименко стали приглашенными гостями нового выпуска проекта "Украина невероятных людей" на телеканале ТЕТ.

Вместе со зрителями в зале они оценили выступления восьми сверхмощных участников с уникальными талантами - от изобразительного искусства до брейкинга. Больше всего звездных судей тронула Злата Солоненко из Винницы, которая в свои 9 лет безупречно исполнила дуэтную песню KOLA и MamaRika "Люди". Трек, который Иван Клименко написал об обычных украинцах, которые благодаря силе духа, стойкости и несокрушимости превратились в титанов.

9-летняя Злата спела так проникновенно, что продюсер Иван Клименко засыпал ее комплиментами. Его поразило то, настолько глубоко маленькая девочка почувствовала заложенные им смыслы.

"Я хочу поблагодарить тебя за такое прекрасное исполнение. Я понимаю, что ты поняла эту песню, ты ее почувствовала. Мне как автору всегда важно, чтобы исполнитель, который поет мою песню, передавал те смыслы, которые я закладывал туда. Я почувствовал, что даже в таком маленьком возрасте ты проживаешь и чувствуешь, о чем ты поешь. Это очень важно - петь не просто буквы, а петь эмоции. Я тебе очень благодарен", - высказался Иван Клименко в проекте "Украина невероятных людей".

Не менее восторженно отреагировала исполнительница хита "Люди", который покорил все музыкальные чарты и растопил сердца миллионов украинцев.

"Я счастлива, что песня звучит, что песню исполняют такие прекрасные люди как ты. Это было очень красиво", - прокомментировала KOLA и предложила Злате спеть вместе. Их дуэт сорвал овации зрителей и ошеломил фронтвумен The Hardkiss и ведущую проекта "Украина невероятных людей" Юлию Санину. Она отметила, что в свои 9 лет Злата Солоненко уже профессиональная артистка с фантастическим голосом.

"Я думаю, что каждому украинцу просто необходимо пересмотреть этот проект, потому что он вдохновляет. Здесь такие люди, от них идет тепло, добро, свет. Я прям настаиваю, чтобы каждый из вас посмотрел этот проект. Он вас не оставит равнодушными", - обратилась KOLA.

Уже в следующую субботу, 13 апреля, в 19:00 страну будет поражать новая восьмерка участников с историями, которые должны звучать, с талантами, которые должны увидеть все. Ведущие Юлия Санина, Тимур Мирошниченко и приглашенный гость Николай Серга познакомят с теми, кто демонстрирует пример стойкости, развивается, движется вперед и светит ярко на весь мир. Вдохновляйтесь несокрушимым поколением украинцев и уникальными талантами с проектом "Украина невероятных людей" каждую субботу в 19:00 на телеканале ТЕТ.

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