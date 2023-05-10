Alyosha чувственно спела на сцене престижного конкурса.

Украинская певица Alyosha выступила во время первого полуфинала Евровидения-2023. Она в дуэте с Ребеккой Фергюсон спела песню Ordinary World, которое впервые прозвучала из уст участников британской группы Duran Duran.

Во время их выступления сцена подсвечивалась сине-желтыми цветами. Также в зале прозвучала сирена, которая не дает спокойно жить украинцам уже более года из-за угрозы воздушной российской атаки.

Креативный директор Евровидения-2023 от Украины Герман Ненов рассказал, что номер посвящен матерям, которые вынуждены спасать своих детей от ужасов войны и увозить их в другие страны.

Эта история коснулась и саму Alyosha, которая была вынуждена покинуть родной дом и расстаться с мужем Тарасом Тополей. Мужчина, в свою очередь, пошел защищать Украину с оружием в руках.

"Мы работали над этим номером еще с ноября месяца, я разрабатывал его в бомбоубежище во время ракетных обстрелов", - рассказал Ненов.

Напомним, Рита Ора выступила на Евровидении с беженкой из Ривне. 12-летняя девочка София станцевала с мячем в руках, который символизирует утраченное из-за войны детство.

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