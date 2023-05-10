Таким образом певица поддержала нашу страну.

Британская певица Рита Ора поддержала Украину на самом престижном музыкальном конкурсе Евровидение. В Ливерпуле она вышла на сцену с беженкой из Ривне и исполнила свою песню Anywhere.

Пока знаменитость пела свой хит, девочка София танцевала с мячем в руках, который символизирует утраченное из-за войны детство. Известно, что юная танцовщица жила в Ривне, но после полномасштабного российского вторжения была вынуждена переехать в Великобританию.

"Для меня София олицетворяет силу и надежду в эти неспокойные, трагические и переменчивые времена. Мы не должны забывать о привилегии Великобритании играть роль принимающей страны на конкурсе Евровидение 2023 для Украины после победы Kalush Orchestra в прошлом году", - написала Ора в Twitter.

Певица добавила, что Великобритания любит Украину и в этом году ее выступление посвящено именно нашей стране.

"София открывает мое выступление этим вечером, играя с мячом, олицетворяя потерю детства для этих несчастных беженцев. Я надеюсь, что этот удивительный песенный конкурс откроет сердца по всей Европе и всему миру", - подытожила знаменитость.

Напомним, уже известны имена первых финалистов Евровидения-2023. В первом полуфинале выступили представители 15 стран, однако прошли дальше только 10.

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