Пропагандистский трек в исполнении малолетних девочек стал объектом критики в Европе.

Даже во время полномасштабной войны с РФ российские песни остаются популярными в Украине и нередко попадают в музыкальные топы. Одной из является "Сигма бой" - этот трек распространился по миру через TikTok и стал объектом большого скандала. Мы разобрались, кто такой "Сигма Бой" и почему песню предложили запретить в ЕС.

Что такое "Сигма Бой"

"Сигма бой" - это песня российских блогерш 11-летней Бэтси и 12-летней Марией Янковской. Трек рассказывает о юноше, которого "хочет добиться каждая девчонка". Скандальный клип критикуют за пропаганду патриархальных и сексистких взглядов на отношения, пророссийкий дискурс, а также за откровенные наряды исполнительниц.

В молодежном сленге термин "сигма" означает уверенного в себе и безразличного к общественному мнению мужчину, который не стремится никому понравиться.

Почему песню хотят запретить

Запретить "Сигма бой" предложила Нелла Риль, депутат Европарламента от немецкой партии Volt, говорится в стенограмме заседания. Она считает песню вредной из-за того, что в ней пропагандируются патриархальные и пророссийские взгляды, которые могут быть особенно губительными для украинцев:

Вы знаете "Сигма Бой"? Это вирусный русский троп, используемый в социальных сетях, который передает патриархальное и пророссийское мировоззрение. Он наиболее популярен среди подростков и является одним из примеров проникновения России в популярный дискурс через социальные сети. Россия поняла, как внедрить эти идеи в общество: нацелиться на молодых украинцев с их телефонами, изменить истории, которые украинцы рассказывают своему обществу. ЕС должен оказать поддержку и ответить даже на эти небольшие попытки пропаганды.

Интересно, что трек могут запретить даже на родине. Российские активисты возмутились из-за сексуализации детей и попросили Генпрокуратуру проверить песню на соответствие моральным устоям.

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