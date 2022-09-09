В кадр попали и другие города, которые артистка посещала в рамках гастрольных туров до полномасштабного вторжения РФ.

9 сентября украинская певица Оля Полякова представила песню "Все буде добре, Оля". Главный посыл новой композиции - показать поклонникам, что все неприменно будет хорошо, и война закончится в нашу пользу. В клипе, опубликованном на YouTube-канале, звезда показала архивные кадры, снятые во время гастролей до полномасштабного вторжения РФ. Также певица показала, как изменилась ее жизнь и жизни миллионов украинцев после 24 февраля.

Известно, что музыку и слова к новому релизу создала автор знаменитой "Королевы ночи" - Ольга Бажана. Сейчас она же пишет новый альбом для украинской суперзвезды.

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"Эта война – самое страшное, что могло произойти с человечеством, мы все переживаем ужасные потери, но я до сих пор учу себя верить. Даже когда нет сил, нет вдохновения и кажется, что это конец. Я записывала эту песню сквозь слезы, потому что в эти времена я каждый день хочу слышать, что все будет хорошо. И я действительно в это верю. Верю в победу, в ВСУ, в наше счастливое и независимое будущее", - рассказала Оля Полякова.

Напомним, дочь Оли Поляковой отказалась от учебы за границей ради парня.

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