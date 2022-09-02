Слова сразу запоминаются, а вот мелодия настолько зажигательная, что сложно не подтанцовывать под нее.

Победитель "Голоса страны" Сергей Лазановский и аккордеонист Диреш вживую презентовали свою новую песню под названием "ВСУ".

Как рассказали музыканты в эфире "Сніданку з 1+1", они следят за перипетиями на передовой, ведь у них есть знакомые, которые сейчас защищают нашу страну от российского нашествия.

"Помогаем им, часто организовываем какие-то сборы. У нас - самые крутые защитники", - рассказал Сергей. По его словам, бойцы просили написать какую-то песню, которая бы поднимала их боевой дух и вдохновляла на уничтожение противника.

Лазановский сказал, что после первой "взрывной" песни "Геть з України" его продюсер предложила снова подключить аккордеон.

Песня напоминает по мотивам микс народных и композиции в стиле 1990-х годов. Слова сразу запоминаются, а вот мелодия настолько горячая, что сложно не подтанцовывать под нее.

Ранее трек Лазановського, написанный по мотивам народной песни "Гей соколы", настолько "зашел" слушателям, что за несколько дней собрал миллионы просмотров в социальных сетях.

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