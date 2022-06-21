Многие артисты при помощи своего творчества поддерживают слушателей Украины и всего мира в такой непростой период. Все песни, выпущенные после 24 февраля, рассказывают о страшных событиях - войне, потере дома, потере близких.
УНИАН собрал подборку из пяти новых композиций, которые вдохновляют на победу. Их точно стоит добавить в свой плейлист!
TVORCHI - Боремося
"Я всередині відчуваю силу
Роз'єднати неможливо вільних
Десь у полях розгулявся вітер
Чуєш, за нас моляться всім світом", - поется в песне.
Сейчас за Украину действительно молится весь мир. В новой композиции артисты описали ту борьбу за свободу, которую сейчас ведет каждый человек, делающий что-то для поддержки своей страны. Все вырученные от транслирования этой композиции средства TVORCHI пообещали передать ВСУ.
Анна Тринчер - Не залишай
Молодая исполнительница немного сменила свой репертуар. Если раньше она пела о любви, то сейчас она поет о любви к человеку, который ушел воевать.
"Ти з автоматом там
Мій Воїн, мій Герой
Стоїш за нас
Щоб наші діти
Посміхались знов", - поет Тринчер.
В финале клипа Аня написала: "Посвящается женщинам, которые каждый день ждут сообщения: "Я живой".
Lama - Сильні люди
Символами новой композиции стали два пилота, которые визуализируют синергию украинского народа и армии, несгибаемостью и силой которых сейчас восхищается весь мир.
alyona alyona - Чому? (feat. Jerry Heil)
У этих исполнительниц уже вышла одна совместная композиция, получившая название "Рідні мої". Она стала очень популярной, поэтому артистки решили продолжать в том же духе.
"У меня есть очень много вопросов, на которые действительно мне сложно сейчас искать ответы, но я их ищу именно потому, чтобы расставить в своей голове все по полкам и понять как жить дальше. Я очень часто встречаю людей, у которых возникают такие же вопросы. Очень хочется, чтобы наше новое общество, которое формируется здесь и сейчас, давало ответы на эти вопросы не такой ценой, какой дает сейчас", - прокомментировала Alyona Alyona свой новый трек.
THE HARDKISS - Як ти?
Вопрос "Как ты?" после 24 февраля приравнялся к фразе "Я тебя люблю", ведь мы очень переживаем за своих близких и гораздо чаще стали интересоваться их делами. Именно об этом и новая песня украинской рок-группы.
Напомним, ранее УНИАН писал про самые яркие клипы мировых звезд, снятые в Киеве.