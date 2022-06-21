Музыка в наше время стала надежным оберегом и силой, которая приумножает боевой дух.

Многие артисты при помощи своего творчества поддерживают слушателей Украины и всего мира в такой непростой период. Все песни, выпущенные после 24 февраля, рассказывают о страшных событиях - войне, потере дома, потере близких.

УНИАН собрал подборку из пяти новых композиций, которые вдохновляют на победу. Их точно стоит добавить в свой плейлист!

TVORCHI - Боремося

"Я всередині відчуваю силу

Роз'єднати неможливо вільних

Десь у полях розгулявся вітер

Чуєш, за нас моляться всім світом", - поется в песне.

Сейчас за Украину действительно молится весь мир. В новой композиции артисты описали ту борьбу за свободу, которую сейчас ведет каждый человек, делающий что-то для поддержки своей страны. Все вырученные от транслирования этой композиции средства TVORCHI пообещали передать ВСУ.

Анна Тринчер - Не залишай

Молодая исполнительница немного сменила свой репертуар. Если раньше она пела о любви, то сейчас она поет о любви к человеку, который ушел воевать.

"Ти з автоматом там

Мій Воїн, мій Герой

Стоїш за нас

Щоб наші діти

Посміхались знов", - поет Тринчер.

В финале клипа Аня написала: "Посвящается женщинам, которые каждый день ждут сообщения: "Я живой".

Lama - Сильні люди

Символами новой композиции стали два пилота, которые визуализируют синергию украинского народа и армии, несгибаемостью и силой которых сейчас восхищается весь мир.

alyona alyona - Чому? (feat. Jerry Heil)

У этих исполнительниц уже вышла одна совместная композиция, получившая название "Рідні мої". Она стала очень популярной, поэтому артистки решили продолжать в том же духе.

"У меня есть очень много вопросов, на которые действительно мне сложно сейчас искать ответы, но я их ищу именно потому, чтобы расставить в своей голове все по полкам и понять как жить дальше. Я очень часто встречаю людей, у которых возникают такие же вопросы. Очень хочется, чтобы наше новое общество, которое формируется здесь и сейчас, давало ответы на эти вопросы не такой ценой, какой дает сейчас", - прокомментировала Alyona Alyona свой новый трек.

THE HARDKISS - Як ти?

Вопрос "Как ты?" после 24 февраля приравнялся к фразе "Я тебя люблю", ведь мы очень переживаем за своих близких и гораздо чаще стали интересоваться их делами. Именно об этом и новая песня украинской рок-группы.

Напомним, ранее УНИАН писал про самые яркие клипы мировых звезд, снятые в Киеве.

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