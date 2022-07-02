Песня "Чи ти чув" и клип на нее довели поклонников до слез.

Известная украинская группа "Друга Ріка" выпустила песню "Чи ти почув", которую посвятила жителям Мариуполя и заложникам на заводе "Азовсталь".

Трогательный клип опубликовали на платформе YouTube.

По словам музыкантов, важно продолжать бороться, хвататься за каждое мгновение, чувствовать его и проживать сердцем.

"Россияне несут смерть и горе, но мы должны держаться, ведь боремся ради светлого будущего. Им не уничтожить нашу жажду жизни. Наша песня призывает видеть прекрасное в повседневной, подсказывает, откуда брать вдохновение, и силы двигаться дальше. Она о том, на что ждут сотни пленных как военных, так и гражданских, которых мы должны вернуть, чтобы они снова могли видеть, слышать, жить…" – отметил фронтмен группы Валерий Харчишин.

Кадры для клипа были взяты из короткометражного фильма A lifetime older, снятого в 2019 году Гео Леросом.

"Эмоции, которые испытывает главный герой, являются бредом раненого бойца. Он вспоминает лучшие события из своего прошлого, любимую женщину, любимую работу и из последних сил борется за жизнь", - указывается под видео.

Композиция очень растрогала пользователей сети и некоторых даже заставила плакать.

Напомним, ранее лидер "Димної суміші" Саша Чемеров создал уникальный клип на одолженный у бойцов полка "Азов" тепловизор. Видео было снято для нового трека "Вместо меня".

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