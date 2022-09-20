Композиция вышла еще в 2021 году, но стала популярной лишь во время войны.

Недавно песня "Гарно так" исполнителя CHEEV уверенно ворвалась в украинские рейтинги самых прослушиваемых треков. Не смотря на то, что вышла песня еще в 2021 году, только сейчас она нашла своих слушателей, став еще и одним из главных TikTok-трендов.

"Это хороший показатель того, что люди начали ценить и обращать больше внимания на украинскую музыку. Причина у этого печальная – война. Но это нужно принять.

Я часто слышу от людей странные мысли о том, что вся украиноязычная музыка – это что-то деревенское и не модное. Я этого не понимаю, потому что давно она стала разнообразной, стильной, на любой вкус. Считаю, что в моем случае есть элемент везения, что именно моя песня не потерялась среди такого количества крутых песен", - сказал артист в эксклюзивном интервью УНИАН.

Видео дня

Он заметил, что ему невероятно приятно, что такие известные личности как Надя Дорофеева, Настя Каменских и другие записывают видео под его песню.

"Еще несколько лет назад я делал каверы на этих артистов, радовался, когда они репостили меня. Через каверы я искал свое, не похожее ни на кого звучание, чтобы начать писать собственный материал. Я постоянно пребывал в сомнениях, и сейчас, глядя на такой успех, понимаю, что все делаю правильно. А видео от звезд добавляют мне уверенности в себе", - резюмировал CHEEV.

Напомним, автор хита "Гарно так" CHEEV рассказал, как война повлияла на его творчество.

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