Трек уже оценили слушатели.

Популярный украинский певец MELOVIN презентовал новую черно-белую видеоработу на лирическую песню "Твоя вина".

По словам артиста, этот клип является продолжением его хита "Обиратиму себе".

"Эта работа станет следующим шагом по освобождению души. Моей и каждого, кто в этом нуждается. Пришло время разрушить устоявшуюся догму, что всегда виноваты двое. Прислушайтесь и позвольте себе почувствовать правду, прожить эту боль и стать свободными от того, что вас разрушало", - указано в описании видео.

Видео дня

Реакция слушателей

Поклонники MELOVIN уже успели оценить новый клип и написали свои комментарии под видео:

"Как может быть одна песня сильнее другой? Как можно вызвать музыкой, голосом, словом, взглядом настолько сильные эмоции? Браво!"

"Не могу описать эту бурю эмоций, которые испытываю, мороз по коже... Маэстро"

"Когда душа кричит, то она кричит голосом Меловина! Голос безграничный"

"Птицы в кадре усиливают это ощущение освобождения и свободы, которое чувствуешь в песне. Невероятная видеоработа"

"Это так сильно и невероятно так открыть душу".

Напомним, ранее певица KOLA представила новый клип о молчании, которое разрушает любовь.

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