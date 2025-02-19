Популярный украинский певец MELOVIN презентовал новую черно-белую видеоработу на лирическую песню "Твоя вина".
По словам артиста, этот клип является продолжением его хита "Обиратиму себе".
"Эта работа станет следующим шагом по освобождению души. Моей и каждого, кто в этом нуждается. Пришло время разрушить устоявшуюся догму, что всегда виноваты двое. Прислушайтесь и позвольте себе почувствовать правду, прожить эту боль и стать свободными от того, что вас разрушало", - указано в описании видео.
Реакция слушателей
Поклонники MELOVIN уже успели оценить новый клип и написали свои комментарии под видео:
- "Как может быть одна песня сильнее другой? Как можно вызвать музыкой, голосом, словом, взглядом настолько сильные эмоции? Браво!"
- "Не могу описать эту бурю эмоций, которые испытываю, мороз по коже... Маэстро"
- "Когда душа кричит, то она кричит голосом Меловина! Голос безграничный"
- "Птицы в кадре усиливают это ощущение освобождения и свободы, которое чувствуешь в песне. Невероятная видеоработа"
- "Это так сильно и невероятно так открыть душу".
Напомним, ранее певица KOLA представила новый клип о молчании, которое разрушает любовь.