Известная украинская певица MamaRika, настоящее имя которой Анастасия Кочетова, представила новую композицию "Зв'язок" и трогательный клип к ней. Исполнительница спела о разлуке с родными во время войны в Украине.
Премьера новой песни состоялась на YouTube-канале артистки. По словам звезды, трек "Звʼязок" - это песня-посвящение всем украинцам. В ней она поет о большинстве наших граждан, которые из-за нападения россиян на Украину, разлучились со своими близкими.
Кочетова отмечает, что ее новый релиз дает надежду, подбадривает, и у него "очень положительный легкий вайб". Кстати, в этом с ней согласились ее слушатели, которые в комментариях под роликом уже называют новый трек "хитом".
К песне MamaRika сняла необычный клип. В ролике показалась она сама, а также видео украинцев, которые были снять еще до премьеры. На кадрах также видно и украинских военных. Знаменитость убеждена, что эти короткие ролики лучше всего передают эмоции и чувства, которые она вкладывала в трек.
"Клип, который мы создали из ваших видео, это, пожалуй, самая искренняя наша видеоработа, которую смотреть без слез и улыбки просто невозможно! Спасибо вам!" - написала певица.
Реакция пользователей в сети на новую песню "Звʼязок":
- "Это хитяра! Очень светлая песня, которая так нужна в эти темные времена!"
- "Единственная певица в Украине, которая поет душой, о настоящем, о теплом, о родной, понятной жизни! Без пафоса, наигранности. Каждая песня, как частичка из жизни каждого украинца!"
- "MamaRika, бесконечно благодарю вас. Увидели себя и других в клипе. Плачу, очень ждала эту невероятно трогательную песню. Спасибо за ваше творчество, которое вдохновляет на жизнь!"
- "Ну это однозначно главный саундтрек весны!"
- "На повторе. Спасибо за крутой релиз, как всегда!"
Напомним, ранее Alekseev довел до мурашек песней "Обнуляю" в дуэте с известной певицей. Артист впервые вместе спел с исполнительницей Swoiia. Вместе они представили совместный трек, в котором спели о любви, и клип к нему.