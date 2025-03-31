Артистка представила композицию "Звʼязок" и необычный клип к ней.

Известная украинская певица MamaRika, настоящее имя которой Анастасия Кочетова, представила новую композицию "Зв'язок" и трогательный клип к ней. Исполнительница спела о разлуке с родными во время войны в Украине.

Премьера новой песни состоялась на YouTube-канале артистки. По словам звезды, трек "Звʼязок" - это песня-посвящение всем украинцам. В ней она поет о большинстве наших граждан, которые из-за нападения россиян на Украину, разлучились со своими близкими.

Кочетова отмечает, что ее новый релиз дает надежду, подбадривает, и у него "очень положительный легкий вайб". Кстати, в этом с ней согласились ее слушатели, которые в комментариях под роликом уже называют новый трек "хитом".

Видео дня

К песне MamaRika сняла необычный клип. В ролике показалась она сама, а также видео украинцев, которые были снять еще до премьеры. На кадрах также видно и украинских военных. Знаменитость убеждена, что эти короткие ролики лучше всего передают эмоции и чувства, которые она вкладывала в трек.

"Клип, который мы создали из ваших видео, это, пожалуй, самая искренняя наша видеоработа, которую смотреть без слез и улыбки просто невозможно! Спасибо вам!" - написала певица.

Реакция пользователей в сети на новую песню "Звʼязок":

"Это хитяра! Очень светлая песня, которая так нужна в эти темные времена!"

"Единственная певица в Украине, которая поет душой, о настоящем, о теплом, о родной, понятной жизни! Без пафоса, наигранности. Каждая песня, как частичка из жизни каждого украинца!"

"MamaRika, бесконечно благодарю вас. Увидели себя и других в клипе. Плачу, очень ждала эту невероятно трогательную песню. Спасибо за ваше творчество, которое вдохновляет на жизнь!"

"Ну это однозначно главный саундтрек весны!"

"На повторе. Спасибо за крутой релиз, как всегда!"

Напомним, ранее Alekseev довел до мурашек песней "Обнуляю" в дуэте с известной певицей. Артист впервые вместе спел с исполнительницей Swoiia. Вместе они представили совместный трек, в котором спели о любви, и клип к нему.

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