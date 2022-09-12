Теперь Барских будет создавать музыку под псевдонимом Mick Sunday.

Украинский музыкант Макс Барских теперь будет создавать музыку под модным псевдонимом Mick Sunday. Вскоре выйдет его англоязычный альбом, который не будет похож на предыдущие.

"Эта война принесла большие изменения в мою жизнь, как и каждого украинца: много горя и страданий. Но она научила ценить родных и близких, ценить жизнь и время, не откладывать свои мечты и желания на завтра. Испытывая негативные эмоции и постоянный стресс, ты будто забываешь о существовании радости, счастья и любви. Я принял решение создавать будущее уже сегодня и вести вас за собой. Туда, где возможны самые смелые мечты", - написал Барских в Instagram.

Он отметил, что с прошлого года работает над англоязычным альбомом. Создание новых песен поддерживало его и помогало выходить из депрессивного настроения. По его словам, чем сложнее мысли и события, тем ярче и светлее рождалась песня. В этом случае музыка работает как броня и проекция желаний.

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"Чувствую, что именно сейчас настало время поделиться с вами этими экспериментами. И я надеюсь, что эта музыка способна вызвать улыбку на вашем лице и подарить хорошее настроение. Я начинаю новую страницу своего творчества под названием Mick Sunday – музыка на английском языке. Это платформа, где я буду делиться историями и размышлениями со всеми, кто понимает международный язык. Приглашаю вас в новый мир моей музыки Mick Sunday", - добавил артист.

Напомним, ранее Макс Барских показал чувственные кадры из своей школы в Херсоне.

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