Украинский музыкант Макс Барских теперь будет создавать музыку под модным псевдонимом Mick Sunday. Вскоре выйдет его англоязычный альбом, который не будет похож на предыдущие.
"Эта война принесла большие изменения в мою жизнь, как и каждого украинца: много горя и страданий. Но она научила ценить родных и близких, ценить жизнь и время, не откладывать свои мечты и желания на завтра. Испытывая негативные эмоции и постоянный стресс, ты будто забываешь о существовании радости, счастья и любви. Я принял решение создавать будущее уже сегодня и вести вас за собой. Туда, где возможны самые смелые мечты", - написал Барских в Instagram.
Он отметил, что с прошлого года работает над англоязычным альбомом. Создание новых песен поддерживало его и помогало выходить из депрессивного настроения. По его словам, чем сложнее мысли и события, тем ярче и светлее рождалась песня. В этом случае музыка работает как броня и проекция желаний.
"Чувствую, что именно сейчас настало время поделиться с вами этими экспериментами. И я надеюсь, что эта музыка способна вызвать улыбку на вашем лице и подарить хорошее настроение. Я начинаю новую страницу своего творчества под названием Mick Sunday – музыка на английском языке. Это платформа, где я буду делиться историями и размышлениями со всеми, кто понимает международный язык. Приглашаю вас в новый мир моей музыки Mick Sunday", - добавил артист.
Напомним, ранее Макс Барских показал чувственные кадры из своей школы в Херсоне.