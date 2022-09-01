Новое видео певца посвящено 1 сентябрю.

Украинский музыкант Макс Барских на своей странице в Instagram поздравил поклонников с 1 сентября и презентовал щемящее видео мирного Херсона.

В ролике впервые показаны школьные фотографии маленького певца и посещение школ, в которых учился Макс. Кадры датированы 2019 годом.

"Сегодня 1 сентября. Именно тот день, когда дети по всей Украине должны идти в школу. Единственная моя мечта сегодня, а я верю, что она обязательно осуществится, это право каждого ребенка на свободное образование в мирное время под спокойным небом", - сказал Барских.

Відео дня:

Он добавил, что на видео можно увидеть его школы - Херсонский Таврический лицей искусств и Учебно-эстетический комплекс "Художественная школа".

"Херсон - это Украина, так было, есть и всегда будет", - подытожил певец.

Напомним, ранее Макс Барских прикоснулся к сердцам миллионов новой песней "Украина". Новая песня певца стала четвертым украиноязычным треком с начала полномасштабного вторжения и посвящена 31 годовщине независимости страны.

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