Певец показал реалии украинской столицы после прихода "освободителей".

Украинский певец Виталий Козловский презентовал песню и клип "Інша весна". В видеоработе музыкант показал кадры разбитого Киева после прихода "освободителей" из РФ.

Клип опубликован на официальном YouTube-канале Козловского.

Певец рассказал, что видео снято в тех местах Киева, которые больше всего пострадали от обстрелов со стороны российских оккупантов.

"Это не видеоклип в привычном понимании этого слова, это скорее оперативная хроника, каждый кадр которой жив и честен. Разрушения ужасны. Без боли смотреть на это нельзя. Невозможно вернуть людей, которых нет. Эта видеоработа – это крик души каждого украинца и обращение ко всему миру – быть неравнодушными к этому геноциду и нашему горю", - рассказал артист, описывая клип на песню "Інша весна".

Напомним, Леся Никитюк разрыдалась в эфире шоу.

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