Музыкант, который уже успел отличиться сатирическими стихотворениями о "тупых русских", представил композицию на украинском языке.

Украинский артист Коля Серга, который сейчас обороняет родную страну на позициях, старается держать оборону еще и на информационном фронте. У себя в блоге он нередко рассказывает о зверствах российских оккупантов, а также делится творчеством - стихами и песнями о войне, которую россияне развязали в Украине.

Сейчас Серга дал интервью Алесе Бацман. В ходе разговора он представил свою первую украиноязычную песню. Артист признался - сначала хотел написать слова на русском, а потом перевести на украинский, но когда сел писать, текст как-то быстро "родился" именно на государственном языке.

Как рассказала Коля, данная песня - о демоне и победе Украины.

"Какое-то время назад я записал стихотворение в поддержку херсонцев. И после этого было очень много писем от херсонцев. В том числе от движения "Жовта стрічка" - это движение ненасильственного сопротивления. Мы начали общаться, и я подумал: "Какое крутое метафорическое решение того, что временно оккупированные территории - это желтый цвет, и как дополнение этого свободные территории - это синий цвет. Синий навстречу желтому. В этом появляется та невероятная сила, которая освободит все, что принадлежит Украине", - прокомментировал Коля Серга.

Мужчина вспомнил - когда сидел в казарме и сочинял слова, в некоторые моменты его накрывали эмоции и невозможно было сдержать слезы.

Напомним, певец Тарас Тополя показал, как отметил 35-летие.

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